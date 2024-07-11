Лукашенко: «Славянский базар» давно вышел за географические рамки славянского братства

Славянская душа безгранична в своей открытости миру. Об этом заявил глава государства на церемонии, которая ознаменовала – теперь официально – старт главного культурного события Беларуси – «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город на берегу Двины не просто так считается культурной столицей нашей страны. Как подчеркнул Президент, это место становилось родиной гениев на протяжении столетий. И надо сказать, наше время не исключение. На церемонии открытия вручили ряд традиционных наград, а также специальную премию Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». За главным культурным событием белорусского лета наблюдает и наша съемочная группа.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Вот и состоялось открытие 33-го «Славянского базара». Зрителями церемонии стали более 6 тысяч зрителей (именно столько вмещает Летний амфитеатр). Поэтому не стоит даже подключать математические способности – сразу видно, что мест свободных нет. На открытие «Славянки» приехали не только белорусы, но и гости из разных стран. Не это ли наглядно показывает, что «Славянский базар» объединяет народы. Об этом не раз говорил Александр Лукашенко: что бы ни происходило в мире, наш фестиваль всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов. Этот важный посыл глава государства скажет еще раз и сегодня. Традиционно старт музыкальному форуму дает Александр Лукашенко. С речью наш Президент обратился к гостям и участникам фестиваля.