Лукашенко: «Славянский базар» давно вышел за географические рамки славянского братства
Славянская душа безгранична в своей открытости миру. Об этом заявил глава государства на церемонии, которая ознаменовала – теперь официально – старт главного культурного события Беларуси – «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город на берегу Двины не просто так считается культурной столицей нашей страны. Как подчеркнул Президент, это место становилось родиной гениев на протяжении столетий. И надо сказать, наше время не исключение. На церемонии открытия вручили ряд традиционных наград, а также специальную премию Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию».
За главным культурным событием белорусского лета наблюдает и наша съемочная группа.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Вот и состоялось открытие 33-го «Славянского базара». Зрителями церемонии стали более 6 тысяч зрителей (именно столько вмещает Летний амфитеатр). Поэтому не стоит даже подключать математические способности – сразу видно, что мест свободных нет. На открытие «Славянки» приехали не только белорусы, но и гости из разных стран. Не это ли наглядно показывает, что «Славянский базар» объединяет народы. Об этом не раз говорил Александр Лукашенко: что бы ни происходило в мире, наш фестиваль всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов. Этот важный посыл глава государства скажет еще раз и сегодня. Традиционно старт музыкальному форуму дает Александр Лукашенко. С речью наш Президент обратился к гостям и участникам фестиваля.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Славянская душа безгранична в своей открытости миру. Поэтому наш фестиваль давно вышел за географические рамки славянского братства. И вы это почувствуете. Нынешний форум собрал единомышленников из более чем 30 стран: от России до Индии, от Китая до Колумбии. Сегодня мы впервые приветствуем министров культуры и творческие коллективы из стран Шанхайской организации сотрудничества – теперь уже и нашей организации.
Это знаковое событие в жизни страны. Мы присоединились к сообществу государств, за которыми будущее. Будущее развития человечества на принципах равноправия, уважения и созидания. По крайней мере, сегодня царит в ШОС такой дух. Уже завтра мы проведем День национальных культур стран ШОС. Пусть он станет символическим началом нашего совместного пути к общим целям. Целям, сплотившим больше половины населения планеты, людей, которым близка и понятна философия нашего фестиваля. В ней – ключ к миру и взаимопониманию, который нам дают люди искусства.
Увидеть Президента – гости Витебска рассказали, зачем едут на открытие «Славянского базара».