Маркевич: вступление Беларуси в ШОС стало подтверждением её высокого авторитета в мире

Вступление Беларуси в ШОС стало подтверждением ее высокого авторитета в мире. Об этом, встречаясь с коллегами из стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества, заявил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» за круглым столом собрались представители всех государств «золотой десятки», в том числе из Азербайджана, Узбекистана, Китая, Ирана и Индии.

Прибыл в Витебск и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Он отметил, что Беларусь уже через неделю после вхождения в семью ШОС показала, какое огромное значение придает сотрудничеству в рамках организации. А также поздравил нашу страну с тем, что Беларусь стала десятой страной – участницей ШОС.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси: Со всеми странами у нас очень теплые взаимоотношения. С кем-то мы продвинулись дальше в совместных проектах, с кем-то мы начинаем эту работу. Но нам данная деятельность абсолютно известна. Неизведанных путей здесь нет. Только мы должны прирастать новыми, интересными проектами, которые подчеркнут нашу самобытность, устремление в будущее и нашу работу, которая позволит развиваться очень позитивно и с очень хорошим качеством.

Адиль Керимли, министр культуры Азербайджана:

Эти отношения будут наращиваться. Естественно, в рамках международных организаций, как, например, показало сегодняшнее мероприятие – встреча министров культур стран – участниц ШОС. Это является примером нашего сотрудничества не только в двустороннем формате, но и многостороннем формате.

Созданная как экономическое и гуманитарное объединение ШОС сегодня играет все большую роль в обеспечении национальной и международной безопасности. Тем не менее активизация культурного диалога – одно из приоритетных направлений стратегического развития организации. Отметим, Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» стал первой международной площадкой на территории Беларуси с участием стран – участниц ШОС после вступления нашего государства в организацию.