Аквапатрули на улицах Минска – ГАИ напоминает о правилах безопасности в жару

Чтобы избежать перегрева во время движения, ГАИ Минска напоминает владельцам автотранспорта правила безопасности в жару, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Чтобы избежать перегрева во время движения, ГАИ Минска напоминает владельцам автотранспорта правила безопасности в жару, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Инспекторы организуют специальные аквапатрули. В подарок – полезные памятки и запас питьевой воды.
Александр Алешкевич, начальник ОГАИ Московского РУВД Минска:
С наступлением летнего периода и аномально высоких температур при управлении транспортным средством нужно понимать, что пользоваться транспортными средствами можно, только предварительно охладив его с использованием систем кондиционирования воздуха, либо путем проветривания. Необходимо в обязательном порядке позаботиться о наличии необходимого количества воды питьевой в легковом транспортном средстве, также необходимо позаботиться о том, чтобы был исправный огнетушитель в машине. Кроме этого, проверить наличие в аптечке необходимых лекарств, в первую очередь это касается людей, у которых есть определенные ограничения, либо зависимости температурные.
ГАИ также рекомендует водителям следить за скоростным режимом. Из-за аномально высоких температур на некоторых участках плавится асфальт – это влияет на тормозной путь. В Минздраве также советуют пить больше воды.