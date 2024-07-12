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Аквапатрули на улицах Минска – ГАИ напоминает о правилах безопасности в жару

12 июля 2024 17:37
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Чтобы избежать перегрева во время движения, ГАИ Минска напоминает владельцам автотранспорта правила безопасности в жару, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Аквапатрули на улицах Минска – ГАИ напоминает о правилах безопасности в жару-1

Инспекторы организуют специальные аквапатрули. В подарок – полезные памятки и запас питьевой воды.

Аквапатрули на улицах Минска – ГАИ напоминает о правилах безопасности в жару-4

Александр Алешкевич, начальник ОГАИ Московского РУВД Минска:
С наступлением летнего периода и аномально высоких температур при управлении транспортным средством нужно понимать, что пользоваться транспортными средствами можно, только предварительно охладив его с использованием систем кондиционирования воздуха, либо путем проветривания. Необходимо в обязательном порядке позаботиться о наличии необходимого количества воды питьевой в легковом транспортном средстве, также необходимо позаботиться о том, чтобы был исправный огнетушитель в машине. Кроме этого, проверить наличие в аптечке необходимых лекарств, в первую очередь это касается людей, у которых есть определенные ограничения, либо зависимости температурные.

Аквапатрули на улицах Минска – ГАИ напоминает о правилах безопасности в жару-7

ГАИ также рекомендует водителям следить за скоростным режимом. Из-за аномально высоких температур на некоторых участках плавится асфальт – это влияет на тормозной путь. В Минздраве также советуют пить больше воды.

# ГАИ # общество # Александр Алешкевич # Новости Минска и Минской области

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