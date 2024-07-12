Аквапатрули на улицах Минска – ГАИ напоминает о правилах безопасности в жару

Александр Алешкевич, начальник ОГАИ Московского РУВД Минска:

С наступлением летнего периода и аномально высоких температур при управлении транспортным средством нужно понимать, что пользоваться транспортными средствами можно, только предварительно охладив его с использованием систем кондиционирования воздуха, либо путем проветривания. Необходимо в обязательном порядке позаботиться о наличии необходимого количества воды питьевой в легковом транспортном средстве, также необходимо позаботиться о том, чтобы был исправный огнетушитель в машине. Кроме этого, проверить наличие в аптечке необходимых лекарств, в первую очередь это касается людей, у которых есть определенные ограничения, либо зависимости температурные.