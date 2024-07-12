Строители работают ежедневно – как проходит реконструкция стадиона «Трактор»?

В Минске завершается реконструкция стадиона «Трактор», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строители работают на объекте ежедневно. Сейчас меняют покрытие на трибунах – там установят сидения для зрителей на более чем 5 тысяч болельщиков. После реконструкции откроют два футбольных поля, а также обновят инфраструктуру. На первом этаже расположены раздевалки, зал для пресс-конференций и медицинский пункт.

Дмитрий Штытько, производитель работ СУ-199 ОАО «Стройтрест № 1»:

Благоустройство идет. Уложен первый слой асфальта, процентов 30 всего объекта. В основном сейчас все работы – это благоустройство и отделка фасадов, а также подбираемся к монтажу мачт освещения, которых здесь четыре штуки. На данный момент отлито два фундамента под них. Внутри выполнена черновая отделка, вся, 100 %, и готовы к чистовой.