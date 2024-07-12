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Строители работают ежедневно – как проходит реконструкция стадиона «Трактор»?

12 июля 2024 17:37
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В Минске завершается реконструкция стадиона «Трактор», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строители работают ежедневно – как проходит реконструкция стадиона «Трактор»?-1

Строители работают на объекте ежедневно. Сейчас меняют покрытие на трибунах – там установят сидения для зрителей на более чем 5 тысяч болельщиков. После реконструкции откроют два футбольных поля, а также обновят инфраструктуру. На первом этаже расположены раздевалки, зал для пресс-конференций и медицинский пункт.

Строители работают ежедневно – как проходит реконструкция стадиона «Трактор»?-4

Дмитрий Штытько, производитель работ СУ-199 ОАО «Стройтрест № 1»:
Благоустройство идет. Уложен первый слой асфальта, процентов 30 всего объекта. В основном сейчас все работы – это благоустройство и отделка фасадов, а также подбираемся к монтажу мачт освещения, которых здесь четыре штуки. На данный момент отлито два фундамента под них. Внутри выполнена черновая отделка, вся, 100 %, и готовы к чистовой.

Строители работают ежедневно – как проходит реконструкция стадиона «Трактор»?-7

Рядом строится национальный футбольный стадион. Это китайско-белорусский проект. Будущая арена рассчитана на 33 тысячи мест. Спорткомплекс сможет принимать соревнования международного уровня.

# Строительство # общество # Новости Минска и Минской области

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