Единственный генерал, удостоенный ордена Победы! О жизненном пути и подвигах Алексея Антонова

Орден Победы. Высший полководческий орден, которого были удостоены всего 11 выдающихся советских военачальников: маршалы и единственный генерал Алексей Антонов. Он родился и провел свое детство в Гродно. Высшую награду получил за участие в планировании решающих военных операций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неоценимый вклад внес в том числе в разработку судьбоносной для белорусов операции «Багратион». Подробнее о жизненном пути нашего земляка Алена Жиборт.

Алена Жиборт:

Совсем короткая, всего около 500 метров, но очень шумная улица Гродно. Здесь расположен центральный рынок, а также банки, аптеки, гостиница и редакция главной областной газеты. В 2025 году улице исполнится 250 лет с момента ее первого упоминания в документах. Тогда она называлась Новоудельная. Потом была Иерусалимской, а также улицей Ланского и Танкистов. А с октября 1962-го носит имя генерала армии Алексея Антонова. Здесь в конце XIX века будущий военачальник появился на свет и провел свое детство. Дом, в котором жили Антоновы до настоящего времени, к сожалению, не сохранился.

Родился Алексей Антонов в сентябре 1896-го года в семье офицера-артиллериста. Детство мальчика прошло в военных гарнизонах. Он рано остался без родителей. После гимназии поступил в Петроградский университет на физико-математический факультет. Но вскоре юноше пришлось оставить учебу и пойти работать на завод.