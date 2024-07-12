Прямой эфир

Единственный генерал, удостоенный ордена Победы! О жизненном пути и подвигах Алексея Антонова

12 июля 2024 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Орден Победы. Высший полководческий орден, которого были удостоены всего 11 выдающихся советских военачальников: маршалы и единственный генерал Алексей Антонов. Он родился и провел свое детство в Гродно. Высшую награду получил за участие в планировании решающих военных операций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неоценимый вклад внес в том числе в разработку судьбоносной для белорусов операции «Багратион».

Подробнее о жизненном пути нашего земляка Алена Жиборт.

Единственный генерал, удостоенный ордена Победы! О жизненном пути и подвигах Алексея Антонова-1

Алена Жиборт:
Совсем короткая, всего около 500 метров, но очень шумная улица Гродно. Здесь расположен центральный рынок, а также банки, аптеки, гостиница и редакция главной областной газеты. В 2025 году улице исполнится 250 лет с момента ее первого упоминания в документах. Тогда она называлась Новоудельная. Потом была Иерусалимской, а также улицей Ланского и Танкистов. А с октября 1962-го носит имя генерала армии Алексея Антонова. Здесь в конце XIX века будущий военачальник появился на свет и провел свое детство. Дом, в котором жили Антоновы до настоящего времени, к сожалению, не сохранился.

Единственный генерал, удостоенный ордена Победы! О жизненном пути и подвигах Алексея Антонова-4

Родился Алексей Антонов в сентябре 1896-го года в семье офицера-артиллериста. Детство мальчика прошло в военных гарнизонах. Он рано остался без родителей. После гимназии поступил в Петроградский университет на физико-математический факультет. Но вскоре юноше пришлось оставить учебу и пойти работать на завод.

Единственный генерал, удостоенный ордена Победы! О жизненном пути и подвигах Алексея Антонова-7

В 1916-м, в разгар Первой мировой войны, Антонов был призван в армию. После ускоренного обучения в военном училище молодого прапорщика направили на фронт. В одном из боев он был ранен осколком и отправлен на лечение.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Гитлеровцы дважды бросались в атаку, но безуспешно! Как освобождали Зельву – хроника 1944-го
12 июля 2024 17:10

Гитлеровцы дважды бросались в атаку, но безуспешно! Как освобождали Зельву – хроника 1944-го

В Минске наградили лучших работников налоговых органов
12 июля 2024 16:54

В Минске наградили лучших работников налоговых органов

Коллаборации юных дизайнеров с особенностями развития – на «Славянском базаре» представили модный показ «Рука в руке»
12 июля 2024 16:50

Коллаборации юных дизайнеров с особенностями развития – на «Славянском базаре» представили модный показ «Рука в руке»