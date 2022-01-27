В Минске омикрон выявляется у 80% заболевших. Главный санврач города рассказала об эпидемиологической ситуации

Новости Беларуси. Омикрон может заменить остальные версии COVID-19 в феврале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в Минске уже сейчас этот штамм выявляется у 80 % заболевших. О том, как складывается эпидемиологическая ситуация в городе, рассказала главный санитарный врач столицы.

В настоящее время отмечается рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. При этом омикрон не вызывает таких тяжелых последствий, как, например, дельта. К основным симптомам при заражении относят боль в горле, чихание, насморк, у некоторых отмечается незначительное повышение температуры, ломота в теле и слабость. У привитых болезнь протекает практически бессимптомно.

Светлана Ермак, главный санитарный врач Минска:

Штамм этот очень контагиозный, распространяется он намного быстрее даже, чем грипп. Поэтому те меры профилактики, о которых мы говорили еще в самом начале сезона острых респираторных инфекций, всегда говорим по профилактике коронавирусной инфекции, – это социальное дистанцирование, это использование средств индивидуальной защиты. Основная борьба с коронавирусной инфекцией – это, конечно же, вакцинация. Что мы видим у тех людей, которые были вакцинированы и заболели? Они очень легко переносят это заболевание.