«Есть много интересных персонажей, которые переобулись». Никита Рачиловский о фуд-блогере «Кокобай»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим достижения молодежи Беларуси, творчество военного времени и проблемы славян Евросоюза. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, скрипачка-виртуоз, профессор Академии музыки, лауреат международных конкурсов Марианна Васильева и советник депутата Европарламента по внешней политике (Словакия) Мариан Дюриш.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента на Национальном собрании Беларуси:

У нас есть много интересных персонажей, которые переобулись. И переобулись так очень неловко, что оставили множество следов. И эти следы почему-то не все хотят видеть. Мы про это рассказываем. Яркий пример – это фуд-блогер «Кокобай», который в 2020 году выступал с критикой, с усмешкой, с комментариями и критикой в адрес нашего Президента, собирал деньги на оппозиционные фонды, поддерживал оппозицию, делал анонсы их митингов, сходок, встреч. Просто какие-то карикатуры были, мемы были на политическую тему, которые высмеивали нашу власть и выставляли ее в негативном контексте. А учитывая то, что у этого человека огромное количество подписчиков, просмотров, это переход из одной сферы – обзора еды какой-то – уже в политику. И таким образом он повлиял на массы людей, призвал поддерживать с помощью волонтеров тех женщин ненормальных, которые стояли около дороги с цветами, в платьях и так далее. Он финансировал эти рестораны, где окна побили якобы силовики. Пытался везде оказать свое содействие, свои деньги вкинуть.

А где он эти деньги вообще берет, кто его финансировал? Ходит каждый день по ресторанам, дегустирует еду, набивает себе брюхо, откуда у него эти деньги? Кем он вообще официально работает? Или живет за донаты, и от кого он эти донаты получает? И правильно ли это, что сегодня, в 2023 году, этот человек, «Кокобай», блогер, Павел Крамар – не знаю, как его там. Павел Коко условно, чтобы все понимали. Вообще, кем надо быть, чтобы придумать такой никнейм – «Кокобай». Уже слово для парня – «коко» – как-то не совсем нормально воспринимается. Нормальный парень так себя не назовет. Он что-нибудь другое придумает. У нас есть ребята, множество достойных фуд-блогеров, которые придумывают себе нормальные названия. Ладно, допустим, выбрал себе «Кокобай». В 2020 году был БЧБ-крысой, протесты сошли на нет – полностью переобулся. Забыл удалить посты в Twitter, ВКонтакте, сегодня живет и все хорошо. Как только мы напомнили про эти посты в Twitter…