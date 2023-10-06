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«Есть много интересных персонажей, которые переобулись». Никита Рачиловский о фуд-блогере «Кокобай»

06 октября 2023 20:24
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим достижения молодежи Беларуси, творчество военного времени и проблемы славян Евросоюза. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, скрипачка-виртуоз, профессор Академии музыки, лауреат международных конкурсов Марианна Васильева и советник депутата Европарламента по внешней политике (Словакия) Мариан Дюриш.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента на Национальном собрании Беларуси:
У нас есть много интересных персонажей, которые переобулись. И переобулись так очень неловко, что оставили множество следов. И эти следы почему-то не все хотят видеть. Мы про это рассказываем. Яркий пример – это фуд-блогер «Кокобай», который в 2020 году выступал с критикой, с усмешкой, с комментариями и критикой в адрес нашего Президента, собирал деньги на оппозиционные фонды, поддерживал оппозицию, делал анонсы их митингов, сходок, встреч. Просто какие-то карикатуры были, мемы были на политическую тему, которые высмеивали нашу власть и выставляли ее в негативном контексте. А учитывая то, что у этого человека огромное количество подписчиков, просмотров, это переход из одной сферы – обзора еды какой-то – уже в политику. И таким образом он повлиял на массы людей, призвал поддерживать с помощью волонтеров тех женщин ненормальных, которые стояли около дороги с цветами, в платьях и так далее. Он финансировал эти рестораны, где окна побили якобы силовики. Пытался везде оказать свое содействие, свои деньги вкинуть.

А где он эти деньги вообще берет, кто его финансировал? Ходит каждый день по ресторанам, дегустирует еду, набивает себе брюхо, откуда у него эти деньги? Кем он вообще официально работает? Или живет за донаты, и от кого он эти донаты получает? И правильно ли это, что сегодня, в 2023 году, этот человек, «Кокобай», блогер, Павел Крамар – не знаю, как его там. Павел Коко условно, чтобы все понимали. Вообще, кем надо быть, чтобы придумать такой никнейм – «Кокобай». Уже слово для парня – «коко» – как-то не совсем нормально воспринимается. Нормальный парень так себя не назовет. Он что-нибудь другое придумает. У нас есть ребята, множество достойных фуд-блогеров, которые придумывают себе нормальные названия. Ладно, допустим, выбрал себе «Кокобай». В 2020 году был БЧБ-крысой, протесты сошли на нет – полностью переобулся. Забыл удалить посты в Twitter, ВКонтакте, сегодня живет и все хорошо. Как только мы напомнили про эти посты в Twitter…

«Есть много интересных персонажей, которые переобулись». Никита Рачиловский о фуд-блогере «Кокобай»-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Не просто живет, а суется в государственные предприятия. В этом вопрос. За посты-то у нас статьи нет.

Никита Рачиловский:
Понимаете, какой-то лох лайк поставил – за ним пришли, он понес наказание, потому что он распространяет определенные деструктивные каналы и оппозицию. У него весь Twitter был наполнен и ВКонтакте. Он удалил, но это все можно поднять, изучить. Это все доступно, Российская Федерация нам с удовольствием покажет, что было опубликовано ВКонтакте. Он все это удалил, никто не видел. Но какой-то лох поставил лайк – за ним приехали, он понес наказание, извинился. Здесь человек не извинился, не понес никакое наказание и продолжает ретранслировать на аудиторию в 500 тысяч человек свои мысли. А если он снова уйдет в политику, если он начнет какие-то тезисы транслировать, никто же не скажет ничего. Они будут тупо следовать, потому что он великий раскрученный блогер, как он может быть не прав? Почему этот человек не понес ответственность, почему он до сих пор существует? Он должен принести извинения.

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# общество # общество # Григорий Азарёнок # Никита Рачиловский # Фотофакт

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