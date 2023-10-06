Немцы уже ненавидят руководство Польши – Президент рассказал о текущих настроениях в Европе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда говорят, что все равно, даже известные персонажи говорят: «Да это то же самое» – нет! Дональд Туск – это проевропейский политик. «ПиС», говорю о Дуде, Моравецком – это холуи Вашингтона. Это увязнувшие по уши, на поводке находятся у Вашингтона. Между европейцами и Вашингтоном (вы же понимаете: разница приличная), просто они пока помалкивают как-то, но уже и не только помалкивают. Если говорить о Венгрии, вы видите, как себя ведет премьер Орбан, национальный лидер их. Видите, уже как электорат реагирует, например, в Словакии на выборах. Не помалкивают. Вот Туск работавший в структурах европейских – это проевропейский политик. Я уже говорил, что даже по конфликту в Украине, Европе эта война не нужна. Поэтому Туск, будучи проевропейским политиком, есть надежда, что он будет все-таки действовать в интересах этой самой Европы, а эти – понятно – они хотят быть если не пупом, то пупком все планеты. Они хотят здесь быть: вооружаются, они уже всех напрягли. Вы посмотрите, уже в каком-то непонятном состоянии Германия находится, они уже ненавидят руководство Польши, немцы. Возьмите реакцию французов, да всех. Что, им нравится, что Европа, что они уже прямо заявляют: эти Дуды, Моравецкие, что они изменят мир – цитата.

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