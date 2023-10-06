Не смогла забраться на вторую полку. Обязаны ли пассажиры с нижних полок уступать свои места?
Вагонные споры, сменяющиеся за окном пейзажи, звон ложки в граненом стакане. Все то прекрасное, что нас так сильно манило с детства – это путешествие по железной дороге. О дорожной романтике против комфорта и удобств, о том, когда поездка под стук колес и задушевные беседы становится настоящим приключением, и чем все же нас привлекают поезда, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я вспоминаю свои ощущения из детства. Я думаю, все дети любили и любят ездить на верхних полках, в этом есть какая-то романтика. Но как только я стала взрослой, не смогла забраться на эту вторую полку. Я думала: боже, как мне раньше тут нравилось. Потом понимала: я же там просто помещалась.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Всегда смотришь на мужчину, сам же должен предложить поменяться.
Наталья Надольская:
Да.
Сергей Парчевский:
А он не предлагает.
Наталья Надольская:
Например, пожилая женщина, у которой верхняя полка. Вроде бы логично уступить нижнюю полку человеку, которому нужнее, но так жалко становится себя. Давайте поговорим про битву полок. Елена, наверное, вы ближе к этому поединку. Часто ли приходится разруливать такие ситуации с пассажирами?
Елена Якушенко, проводник пассажирского вагона Минского вагонного участка Минского отделения Белорусской железной дороги:
У меня таких ситуаций было очень мало. Прежде всего, пассажир, который приобретает себе билет, должен в первую очередь нести ответственность за то, что он приобрел билет, например, на верхнюю полку.
Наталья Надольская:
Иногда это бывает последний билет.
Сергей Парчевский:
Вынужденная ситуация может быть.
Елена Якушенко:
Согласна, есть такие случаи. На все есть человеческий фактор, и всегда можно договориться с пассажиром с нижней полки поменяться местами.
Сергей Парчевский:
Вам приходилось когда-нибудь быть таким посредником? Женщина говорит: «Мне неудобно, там мужчина». Вы подходите к мужчине, говорите: «Вы же мужчина, уступите даме».
Елена Якушенко:
Если пассажир стесняется, конечно, да.
Сергей Парчевский:
Приходилось?
Елена Якушенко:
Приходилось, да.
Сергей Парчевский:
Чаще всего, конечно, благодаря вашей улыбке, вам уступали?
Елена Якушенко:
Да.
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