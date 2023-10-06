Не смогла забраться на вторую полку. Обязаны ли пассажиры с нижних полок уступать свои места?

Вагонные споры, сменяющиеся за окном пейзажи, звон ложки в граненом стакане. Все то прекрасное, что нас так сильно манило с детства – это путешествие по железной дороге. О дорожной романтике против комфорта и удобств, о том, когда поездка под стук колес и задушевные беседы становится настоящим приключением, и чем все же нас привлекают поезда, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я вспоминаю свои ощущения из детства. Я думаю, все дети любили и любят ездить на верхних полках, в этом есть какая-то романтика. Но как только я стала взрослой, не смогла забраться на эту вторую полку. Я думала: боже, как мне раньше тут нравилось. Потом понимала: я же там просто помещалась.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Всегда смотришь на мужчину, сам же должен предложить поменяться.

Наталья Надольская:

Да.

Сергей Парчевский:

А он не предлагает.

Наталья Надольская:

Например, пожилая женщина, у которой верхняя полка. Вроде бы логично уступить нижнюю полку человеку, которому нужнее, но так жалко становится себя. Давайте поговорим про битву полок. Елена, наверное, вы ближе к этому поединку. Часто ли приходится разруливать такие ситуации с пассажирами?