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Не смогла забраться на вторую полку. Обязаны ли пассажиры с нижних полок уступать свои места?

06 октября 2023 20:19
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Вагонные споры, сменяющиеся за окном пейзажи, звон ложки в граненом стакане. Все то прекрасное, что нас так сильно манило с детства – это путешествие по железной дороге. О дорожной романтике против комфорта и удобств, о том, когда поездка под стук колес и задушевные беседы становится настоящим приключением, и чем все же нас привлекают поезда, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Не смогла забраться на вторую полку. Обязаны ли пассажиры с нижних полок уступать свои места?-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я вспоминаю свои ощущения из детства. Я думаю, все дети любили и любят ездить на верхних полках, в этом есть какая-то романтика. Но как только я стала взрослой, не смогла забраться на эту вторую полку. Я думала: боже, как мне раньше тут нравилось. Потом понимала: я же там просто помещалась.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Всегда смотришь на мужчину, сам же должен предложить поменяться.

Наталья Надольская:
Да.

Сергей Парчевский:
А он не предлагает.

Наталья Надольская:
Например, пожилая женщина, у которой верхняя полка. Вроде бы логично уступить нижнюю полку человеку, которому нужнее, но так жалко становится себя. Давайте поговорим про битву полок. Елена, наверное, вы ближе к этому поединку. Часто ли приходится разруливать такие ситуации с пассажирами?

Не смогла забраться на вторую полку. Обязаны ли пассажиры с нижних полок уступать свои места?-4

Елена Якушенко, проводник пассажирского вагона Минского вагонного участка Минского отделения Белорусской железной дороги:
У меня таких ситуаций было очень мало. Прежде всего, пассажир, который приобретает себе билет, должен в первую очередь нести ответственность за то, что он приобрел билет, например, на верхнюю полку.

Наталья Надольская:
Иногда это бывает последний билет.

Сергей Парчевский:
Вынужденная ситуация может быть.

Елена Якушенко:
Согласна, есть такие случаи. На все есть человеческий фактор, и всегда можно договориться с пассажиром с нижней полки поменяться местами.

Сергей Парчевский:
Вам приходилось когда-нибудь быть таким посредником? Женщина говорит: «Мне неудобно, там мужчина». Вы подходите к мужчине, говорите: «Вы же мужчина, уступите даме».

Не смогла забраться на вторую полку. Обязаны ли пассажиры с нижних полок уступать свои места?-7

Елена Якушенко:
Если пассажир стесняется, конечно, да.

Сергей Парчевский:
Приходилось?

Елена Якушенко:
Приходилось, да.

Сергей Парчевский:
Чаще всего, конечно, благодаря вашей улыбке, вам уступали?

Елена Якушенко:
Да.

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# Белорусская железная дорога # общество # Наталья Надольская # Сергей Парчевский # Фотофакт

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