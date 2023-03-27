Академия наук к этому идёт быстрыми шагами. Когда белорусы заместят все импортные продукты своими?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Было правильно отмечено, мы себя полностью обеспечиваем продовольствием. И я не соглашусь, что базовым, мы себя почти полностью во всем обеспечиваем. И в молоке широкий ассортимент. И те даже товары, которые мы раньше завозили из Европы и других стран мира.
Кирилл Казаков, СТВ:
Манго с маракуйей не можем.
Алексей Богданов:
Сейчас я к этому перейду, подождите. Все, что зависит от рук человеческих, от знаний, от климатических условий, мы это обеспечиваем. Сыр с голубой плесенью делаем, с белой плесенью делаем, но пока не в промышленном масштабе, но уже запускается вот-вот новый цех в производство. Хамоны делаем, все деликатесы мясные, молочные – все это делается у нас. Мы выигрываем на международных выставках в Москве, в других местах даже у западных аналогов.
Алена Сырова, СТВ:
К этому, Алексей Игоревич, у белорусов и вопросов нет. Молочка, мясо мы только свое и едим.
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Вопрос за семена сказали, а семян нет.
Алексей Богданов:
Семена у науки тоже есть. Есть семена и все нормально. Но поймите вы простую вещь: невозможно сиюминутно, быстро переделать землю, под климат подстроиться. Все есть в Академии наук. Мы недавно были на ДОРОРС, смотрели ремонтантную клубнику. И семена есть ремонтантной клубники, но их необходимо пару лет подстроить под наше солнце, под нашу досветку – это сложнейшая технология, это биоматериал, так просто не делается все. Поэтому все это мы видим, Минсельхозпрод видит, Академия наук видит и к этому идет быстрыми шагами. Я уверен, что мы в будущем именно в растениеводстве будем, это то, где мы можем добавлять очень сильно.
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