Академия наук к этому идёт быстрыми шагами. Когда белорусы заместят все импортные продукты своими?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу « По существу ». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Было правильно отмечено, мы себя полностью обеспечиваем продовольствием. И я не соглашусь, что базовым, мы себя почти полностью во всем обеспечиваем. И в молоке широкий ассортимент. И те даже товары, которые мы раньше завозили из Европы и других стран мира.

Кирилл Казаков, СТВ:

Манго с маракуйей не можем.

Алексей Богданов:

Сейчас я к этому перейду, подождите. Все, что зависит от рук человеческих, от знаний, от климатических условий, мы это обеспечиваем. Сыр с голубой плесенью делаем, с белой плесенью делаем, но пока не в промышленном масштабе, но уже запускается вот-вот новый цех в производство. Хамоны делаем, все деликатесы мясные, молочные – все это делается у нас. Мы выигрываем на международных выставках в Москве, в других местах даже у западных аналогов.

Алена Сырова, СТВ:

К этому, Алексей Игоревич, у белорусов и вопросов нет. Молочка, мясо мы только свое и едим.