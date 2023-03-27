«Яблоком – на 100%». Какой процент белорусских овощей и фруктов в магазинах Минска?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.
Алена Сырова, СТВ:
В Беларуси очень много внимания уделяют сельскому хозяйству и со стороны государства. В общем-то, одно из основных требований Президента – это то, чтобы на полках в магазинах было все и по доступным ценам. В достаточном количестве. Вопрос такой: как вы считаете, а, может быть, знаете, какой процент белорусских овощей и фруктов присутствует на полках столичных магазинов?
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Ну, по проценту сказать точно не могу, но то, что у нас внутренний рынок Республики Беларусь и могу ответить за Минск – в данный межсезонный период обеспечен под полную потребность белорусскими овощами, как принято называть, борщевым набором. И белорусским яблоком – это на 100 %. Потому что все мы посещаем магазины. Это то место, куда мы ходим каждый день. И естественно, в задачах Мингорисполкома как местного исполнительного органа первостепенно стоит обеспечение внутреннего рынка. Речь идет не только по овощам, а вообще по всем группам товаров, широкий ассортимент. На сегодня у нас уже на дворе конец марта, но мы все видим, я думаю, потребители тоже это видят, что у нас действительно качественная плодоовощная продукция белорусского производства присутствует на полках магазинов.
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