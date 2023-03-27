«Яблоком – на 100%». Какой процент белорусских овощей и фруктов в магазинах Минска?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.

Алена Сырова, СТВ:

В Беларуси очень много внимания уделяют сельскому хозяйству и со стороны государства. В общем-то, одно из основных требований Президента – это то, чтобы на полках в магазинах было все и по доступным ценам. В достаточном количестве. Вопрос такой: как вы считаете, а, может быть, знаете, какой процент белорусских овощей и фруктов присутствует на полках столичных магазинов?