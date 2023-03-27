Перец стоит дороже мяса – норма или накрутка от поставщиков?

Кирилл Казаков, СТВ: Наталья Ивановна Кочанова говорила о том, что хорошо бы было, если бы 70 % товара в белорусских магазинах – это были белорусские. Я так понимаю, что продуктов это тоже касается.

Алена Сырова, СТВ: Мы перед программой попросили наших гонцов заглянуть в магазин. Я попрошу сейчас несколько фотокарточек представить. Да, действительно, есть и белорусский огурец, и белорусская морковь. Но вместе с тем есть и украинская картошка, и азербайджанский перец. Есть ли у вас какая-то норма, какой-то процент? Вы знаете, мы говорим про контент.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Можно, я тут дополню. За город Минск – ситуация одна. Но в целом надо понимать ситуацию по стране. У нас разработана доктрина Национальной продовольственной безопасности до 2030 года. И в ней записана цифра: достичь уровня обеспеченности внутреннего рынка 85 % отечественными товарами. Это касается как продовольственных, так и непродовольственных товаров. И на сегодня уже 77 % продовольственных товаров обеспечиваются достаточно легко и свободно. Да, меньше гораздо у нас непродовольственных товаров, здесь больше необходимо производителям непродтоваров увеличивать свое производство.

«Яблоком – на 100%». Какой процент белорусских овощей и фруктов в магазинах Минска? Читайте здесь.

Кирилл Казаков:

Алексей Игоревич, я, на самом деле, в прошлую программу, когда мы разговаривали о ценах, я тут немножко нападал практически на всех. Я вот в этой истории хочу выступить вашим адвокатом. Смотрите, я, на самом деле, очень искренне не понимаю людей, прежде всего, своих коллег, которые пытаются раздувать тему из-за того же самого перца. Что перец стоит дороже мяса. Я, например, логически очень прекрасно понимаю ситуацию, что черника в конце февраля стоит бешеных денег. Во-первых, она точно не белорусская, она привезена откуда-то. То есть логистика заложена. И поэтому черника действительно будет стоить дорого. Во-вторых, начинаешь смотреть новости мировые. Я же не зря сказал про то, что в Филиппинах такой дефицит, что лук используется в качестве денег. А потом в Нидерландах из-за того, что отключают электричество, из-за того, что оно дорогое, люди перестают просто-напросто работать на фермах. Фермы выключаются. То есть там дефицит товаров такой, что, опять же, та же самая Великобритания заявляет о том, что пора уже наверняка от помидоров отказаться и к репе перейти. То есть глобальный кризис везде. А у нас? Смотрите, никогда перец не стоил дороже мяса. Но ведь это же нормальная история для марта.

Алексей Богданов:

Здесь, понимаете, когнитивное искажение. Есть такое понятие, когда простой обыватель не способен оценить ретроспективу прошлых лет. Стоил дороже мяса всегда. Некоторые сезонные товары, на них цена традиционно росла, тот же перец. Потому что импортный. И мы себе его мало производим. Да, сегодня ДОРОРС молодцы. Они начали с прошлого года внедрять новые технологии и сами будут производить перец. Они уже в прошлом году его производили, но объемы пока очень маленькие. А потом, когда сезон перцев уже возникает большой, у нас цена резко на перцы падает. Мы это видели с огурцами. Буквально пару месяцев назад, когда пиковая была цена 16 рублей, а сегодня, посмотрите, шесть рублей цена на огурец как импортный, так и белорусский.