Есть кого наказывать? В КГК рассказали, какова ситуация с ценами в стране

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.

Алена Сырова, СТВ:

А что скажет Комитет госконтроля? Все ли так замечательно?

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас в октябре и ноябре были такие шокирующие новости, да? Задержали директора магазина, потому что цены выросли. Я объясню так. Человек, который смотрит телевизор, приходит в магазин, понимает, что цены пошли вниз, в тот момент так оно и было, и он приходит, включает телевизор и смотрит, ему говорят: задержали директора магазина за то, что повышал цены. Поверьте, вы были героями.