Есть кого наказывать? В КГК рассказали, какова ситуация с ценами в стране

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.
Алена Сырова, СТВ:
А что скажет Комитет госконтроля? Все ли так замечательно?
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас в октябре и ноябре были такие шокирующие новости, да? Задержали директора магазина, потому что цены выросли. Я объясню так. Человек, который смотрит телевизор, приходит в магазин, понимает, что цены пошли вниз, в тот момент так оно и было, и он приходит, включает телевизор и смотрит, ему говорят: задержали директора магазина за то, что повышал цены. Поверьте, вы были героями.
Татьяна Самохина, заведующая сектором контроля за ценами на потребительские товары КГК Беларуси:
В Комитете госконтроля постоянно ведется контроль за формированием цен, также проводятся проверки, в том числе за наличием отечественных товаров в магазинах. Особое внимание уделяется плодоовощной продукции. Поэтому в любом случае я хочу сказать, что за 2022 год Госконтролем только в январе-марте проверено почти 200 торговых объектов и 17 %, около 18 % выявлено нарушений цен. Да, конечно, торговыми сетям сейчас тяжело, но было, наверное, тот момент, когда вышла Директива № 10 по запрету повышения цен. Тогда как бы особо контроль уделялся и в областях, и в Минске, конечно, повышению цен, зафиксированных на момент выхода Директивы.
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