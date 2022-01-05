Сегодня таких мест 104. Где можно перезимовать одиноким пенсионерам в Беларуси?

Сострадание, помощь людям и участие в их жизни – то чем занимаются сотрудники сферы социальной защиты населения. О том, насколько сложна и важна их профессия, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Когда люди живут на селе, существует такая сейчас услуга – раньше была – насколько она популярна, как дома зимнего типа? Когда люди приезжают пожить, например, в зимний период, а потом возвращаются к своим огородам?

Наталья Каравая, начальник управления организации социального обслуживания Минтруда и соцзащиты:

Я бы сказала, что это не услуга, а форма жизнеустройства пожилых граждан и людей с инвалидностью на зимний период. Внедряются эти формы по инициативе местных исполнительных распорядительных органов. Как правило, это либо дома совместного проживания, либо дома сезонного проживания. То есть они есть, сегодня их 104. Юлия Крыницкая:

Они востребованы, как я понимаю? Наталья Каравая:

В зимний период, да. Юлия Крыницкая:

Получается, что пока тяжело в своих частных домах жить, они там проживают в комфортных условиях, а потом уже возвращаются?