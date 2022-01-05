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Сегодня таких мест 104. Где можно перезимовать одиноким пенсионерам в Беларуси?

05 января 2022 14:40
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Сострадание, помощь людям и участие в их жизни – то чем занимаются сотрудники сферы социальной защиты населения. О том, насколько сложна и важна их профессия, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:  
Когда люди живут на селе, существует такая сейчас услуга – раньше была – насколько она популярна, как дома зимнего типа? Когда люди приезжают пожить, например, в зимний период, а потом возвращаются к своим огородам?  

Сегодня таких мест 104. Где можно перезимовать одиноким пенсионерам в Беларуси?-1

Наталья Каравая, начальник управления организации социального обслуживания Минтруда и соцзащиты:  
Я бы сказала, что это не услуга, а форма жизнеустройства пожилых граждан и людей с инвалидностью на зимний период. Внедряются эти формы по инициативе местных исполнительных распорядительных органов. Как правило, это либо дома совместного проживания, либо дома сезонного проживания. То есть они есть, сегодня их 104.  

Юлия Крыницкая:  
Они востребованы, как я понимаю?  

Наталья Каравая:  
В зимний период, да.  

Юлия Крыницкая:  
Получается, что пока тяжело в своих частных домах жить, они там проживают в комфортных условиях, а потом уже возвращаются?  

Сегодня таких мест 104. Где можно перезимовать одиноким пенсионерам в Беларуси?-4

Наталья Каравая:  
Из практики могу сказать, что, скорее всего, какие-то такие формы жизнеустройства организуются, в первую очередь, с точки зрения безопасности пожилого человека. Потому что зима – это печка, необходимость обеспечить тепло. Разные бывают погодные условия, поэтому местные исполнительные органы применяют такие формы.  

Человек уже лежачий и не может прийти. Как можно получить помощь в центре социального обслуживания – подробнее здесь.  

# Пенсионеры # общество # Юлия Крыницкая # Наталья Каравая # Фотофакт

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