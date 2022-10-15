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«А зачем нужен священник?» Отвечаем на вопросы тех, кто приходит в церковь

15 октября 2022 14:35
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Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ! Мы постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму, в новой рубрике «Вопрос к священнику».

«А зачем нужен священник?» Отвечаем на вопросы тех, кто приходит в церковь-1

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:
У человека, который приходит в церковь, может возникнуть вопрос: «А зачем нужен священник? Почему я не могу общаться с Богом непосредственно?» В Священном Писании мы находим ответ на этот вопрос. Во-первых, Христос сам избрал апостолов, установил церковную иерархию. Священники и епископы являются продолжителями служения Христова в церкви. Конечно, каждый из нас может избрать того или другого священника в силу личных качеств, в силу некого субъективного восприятия в себе духовного руководителя. Важно, чтобы такой человек был, и очень желательно, чтобы он был постоянный. Так же, как сложно рассчитывать на исцеление от болезни, если каждый раз посещать разных врачей, так и в духовной жизни нормально и правильно регулярно обращаться за советом, исповедью к одному и тому же священнику.

«А зачем нужен священник?» Отвечаем на вопросы тех, кто приходит в церковь-4

Протоиерей Владимир Долгополов:
Конечно, бывают ситуации, когда происходит какая-то размолвка, но святые каноны и отцы церкви рекомендуют и в такой ситуации попытаться наладить контакт все с тем же духовником. Поскольку и врач телесный иногда прописывает нам то лекарство, которое может показаться нам тяжелым или неприятным, но оно необходимо нам для исцеления нашего тела, так и священник, духовник иногда может сказать что-то, что вначале вызовет у нас непонимание, может быть, даже негодование. Но если мы спокойно и трезво к этому отнесемся, подчинимся его совету, то мы рано или поздно поймем то, что это необходимо нам для нашего спасения.

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# Религия # общество # Владимир Долгополов # Фотофакт

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