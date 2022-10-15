«Западные силы фактически открыли ящик Пандоры». Что коммунисты Беларуси думают о происходящем в мире?

Новости Беларуси. О военно-политической ситуации вокруг Беларуси, роли Компартии в формировании гражданского общества и сохранении суверенитета нашей страны. Эти темы 15 октября обсудили участники седьмого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунисты намерены и в дальнейшем поддерживать курс, проводимый главой государства. Выработан план действий, направленных на усиление влияния на общественные процессы в нашей стране. Одна из задач – расширить работу в информационном поле. В условиях мощнейшего прессинга в отношении Беларуси необходимо правдиво и в противовес фейкам доносить информацию до белорусов, в том числе и в интернет-пространстве.

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КПБ:

Западные силы фактически открыли ящик Пандоры, и мы должны всячески как Коммунистическая партия Республики Беларусь противостоять этому и вести борьбу за поддержание и соблюдение интересов трудового народа.