Виноваты не строители, а жильцы. Кто может понести ответственность за плохой капремонт?

Новости Беларуси. Тема капитального ремонта дома всегда болезненная: с одной стороны, многим приходится годами ждать своей очереди, а с другой, дождавшись, терпеть серьезные неудобства из-за временной разрухи, замены коммуникаций и прочих ремонтных работ, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Вот-вот готово лопнуть терпение людей из-за отсутствия газа. Этого блага цивилизации в некоторых квартирах № 19 по второму переулку Багратиона нет уже пятый месяц кряду. И это не только причиняет неудобства обитателям квадратных метров, но и заметно утяжеляет счет за электроэнергию. Ведь пользоваться приходится электроплитами. Но у подрядчика свой взгляд на ситуацию: виноваты не строители, а сами жильцы.

Дмитрий Хоружик, генеральный директор ООО «Минскремстрой»:

По газу в настоящее время запущено 20 подъездов из 24. По четырем подъездам выданы предписания жильцам на устранение замечаний. Это установка двери, если она отсутствует. Жильцы должны понимать, что данные замечания они обязаны устранить, так как это непосредственно влияет на их безопасность и эксплуатацию газового оборудования. Два притопа, три прихлопа: в подъезде дома не всегда срабатывают новые датчики освещения. Чтобы осветить путь домой, жильцам приходится танцевать, в прямом смысле слова. Но, как видим, новая система прижилась не везде. Топот и хлопки не помогают. А ведь по замыслу внедрения этой новации свет в подъезде должен загораться уже при открытии двери или движении. А вот так свет работал всего пару дней назад – светильник будто бы подмигивал коммунальщикам, намекая о том, что вот-вот перестанет работать. В управляющей организации, к слову, о перебоях знают и уверяют: по мере возникновения неполадок их постепенно устраняют.

Анатолий Ярошевич, директор КУП «ЖКХ Партизанского района Минска»:

Закупаются светильники в нашей белорусской фирме – это общество инвалидов, которая выпускает эти светильники. Данная подрядная организация заключила с обществом слепых договора. Дмитрий Хоружик:

Конечно, завод-изготовитель несет гарантийные обязательства по работоспособности. Есть гарантия на данное оборудование и материалы. Оперативно реагируют представители завода-изготовителя и в течение трех дней меняют. Местные в один голос твердят: работа сдвинулась с мертвой точки лишь с приездом съемочной группы программы «Решение есть». И правда, когда наши корреспонденты приехали на место, первый вопрос был таким: на что жалуетесь? Ведь работа во дворе кипела: неокрашенное красили, недостроенное строили. Полным ходом шла уборка листьев, и капитальный ремонт совсем не походил на капитальное расстройство, о котором нам рассказывали жильцы по телефону.

Елена Райкина, местная жительница:

Слава богу, сегодня убрали провода, которые висели над почтовым ящиком, после сообщения, что к нам едет телевидение СТВ. Наверное, это немножко подействовало.

Светлана Валенда, местная жительница:

По поводу ванны. Когда меняли змеевики, эти дырки, если бы муж сам не запенил, не заделал, никто до этого времени не появился. То же самое козырьки – сняли где-то в августе, ровно два месяца. Сегодня только, когда сказали, что будет СТВ, начали сдирать старую кровлю и залили там смолой или чем-то. В подрядной организации пояснили, что проблема всей строительной отрасли не обошла стороной и их. Бич любого капитального ремонта – затянувшийся подготовительный период. Формирование бытового городка, подключение электроэнергии, закупка материалов и получение согласования у контролирующих органов: уложиться в отведенный срок фактически невозможно. Отсюда и возникают недочеты в капремонте.

Дмитрий Хоружик:

Не хватает квалифицированных специалистов. И не надо сбрасывать со счетов тот момент, что капремонт отличается от нового строительства. Мы постоянно работаем с жильцами, а в данном доме порядка 800 квартир, и с каждым жильцом нужно провести какую-то работу, объяснить. Может быть, к кому-то мы не дошли, не донесли информацию. Но жильцы должны понимать, что мы работаем на их благо.