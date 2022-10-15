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«В зале царит волшебство». В театре Горького для работников культуры провели семейный праздник

15 октября 2022 12:51
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Новости Беларуси. В рамках недели родительской любви, которая в эти дни проходит в Беларуси, душевный праздник для семей работников сферы культуры провели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«В зале царит волшебство». В театре Горького для работников культуры провели семейный праздник-1

Площадкой выступил театр Горького. Фойе 15 октября наполнилось детскими голосами. Посмотреть яркое представление и окунуться в сказку приехали семьи из всех регионов страны, а это порядка 300 человек.  

«В зале царит волшебство». В театре Горького для работников культуры провели семейный праздник-4

С праздником гостей поздравил министр культуры. Глава ведомства вручил благодарности многодетным семьям и победителям выставки-конкурса «Мой подарок маме» и «Мой подарок папе».  

«В зале царит волшебство». В театре Горького для работников культуры провели семейный праздник-7

Руслан Милай, директор музыкального театра «Рада»:  
Нам отрадно, что наши дети переняли самое лучшее от нас. И идут по нашим стопам.  

«В зале царит волшебство». В театре Горького для работников культуры провели семейный праздник-10

Арина Милай:  
С музыкой я связала свою жизнь с самого детства, уже с трех лет это были постоянные концерты, разъезды. Я тоже окончила школу по классу фортепиано, однако премию Президента получила в связи с тем, что выступаю именно в академическом направлении, я пою.  

«В зале царит волшебство». В театре Горького для работников культуры провели семейный праздник-13

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:  
Идея у нас родилась, очень хорошая идея от наших сотрудников, коллег. И мы для себя решили, что нужно обязательно День матери, будущий День отца, который мы будем отмечать через неделю, подойти креативно. Более 80 семей сегодня в зале, представлены все регионы. И это здорово, на самом деле. Я уверен, что сегодня все получат хороший заряд энергии, настроение прекрасное. Потому что в зале царит волшебство.  

«В зале царит волшебство». В театре Горького для работников культуры провели семейный праздник-16

Без внимания не остался ни один ребенок. Bce малыши пoлyчили cлaдкиe пoдapки и заряд хорошего настроения.  

# Дети и родители # общество # Руслан Милай # Арина Милай # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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