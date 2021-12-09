«А теперь ты решишь таких 8 или 10 задач!» Марианна Щёткина впервые откровенно о своём детстве

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске. Юлия Артюх, СТВ:

Когда готовилась к интервью, мне стало интересно узнать больше о вашей биографии, о детстве, где вы росли, кем были ваши родители? В общем доступе практически ничего нет. Вы родом не из Беларуси. О детстве

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Достаточно интересное место рождения, остров Кильдин. Там я родилась, это была военная база в свое время. Папа у меня служил на Северном флоте. У меня замечательные родители, очень умные, с замечательным чувством юмора. Они из многодетных крестьянских семей северных широт. Конечно, их задача была получить хоть какое-то образование, выбиться в достаток. Они очень много работали. Я их практически и не видела. Папа все время был на службе, мама работала сначала учителем математики, потом бухгалтером в воинской части, главным бухгалтером. Задача передо мной стояла – полная самостоятельность. Мне было 33 года, когда моих родителей уже не стало. Я поняла, что когда ребенка очень любишь, надо научить его жить без себя. Очень важно, чтобы он мог ориентироваться в этом мире. Я пошла в школу в семь лет в первый класс. Мы переехали в Североморск, нас поселили в трехкомнатную квартиру, в комнату 10 квадратных метров. Там жило три семьи, это обычная квартира, кухня 8 квадратных метров. Всего было 13 человек, семь детей. Ключ от квартиры можно было не носить. Потому что ключи вечно все теряли, можно было открыть дверь просто ногой. Но жили всегда дружно, интересно. Поэтому когда сегодня есть все условия и возможности для строительства жилья и решения всех своих вопросов, думаю, что время просто замечательное. О выборе профессии Юлия Артюх:

Хочу отметить, что вы росли в классической семье. Мама учительница, отец офицер. У вас были постоянные переезды, наверняка сказывалось, когда приходилось в детстве менять коллективы. Потом вы же не остановились на этом, поехали поступать в Ленинград.

Марианна Щеткина:

Здесь, наверное, все объясняется гораздо проще. Потому что в то время в Мурманске было два вуза: педагогический институт и мореходка. В мореходку девочек тогда не брали. Юлия Артюх:

А вы бы пошли?

Марианна Щеткина:

Да, пошла бы. Потому что у меня папа очень любит море. Но когда выбирала профессию, я об этом мало думала. В школе у нас была замечательная учительница физики, она пришла к нам в восьмом классе. Она настолько увлекла физикой. Когда готовишься к олимпиадам, невольно погружаешься и в математику, и в физику. Когда я сказала, что пойду поступать на физику, моя умная, мудрая мама сказала, что поступай тогда куда-нибудь в университет. Я очень хотела работать в школе, мне нравилась молодежь, общение. Но она сказала, что в школу я всегда смогу пойти, но получи образование шире, если получится. Потому что бесстрашно поехать поступать в Ленинградский университет. Тогда физика была на очень высоком уровне и востребована. Конкурс был бешеный, 25-28 человек на место. И когда девочка из провинции приезжает, когда я поступила, я сама удивилась. Это важный момент. Но здесь еще для родителей, я тоже анализировала не раз, потом маме была очень благодарна. Об учебе Марианна Щеткина:

Мама сказала, что я должна учиться так, чтобы ее в школу никогда не вызывали. Я училась всегда на пятерки, это мне не доставляло большого труда, потому что память была хорошая. Но вместе с тем если я приносила четверку по геометрии, мама смотрела ошибку и говорила: «А теперь ты решишь таких 8 или 10 задач!» Я сидела и решала, появлялись навыки, мама не подсказывала, но потом иногда приходила и подсказывала. То, что они меня этому научили, это очень хорошо. Труд облагораживает любого. С папой мы ездили всегда в отпуск к бабушке. Бабушка в отдаленной деревне в Архангельской области. С пяти лет, раньше я просто не помню, мы были все задействованы. Все дети, которые были в деревне. Мы работали на уборке сена. Помогали, для нас это было в удовольствие. Родители приучили к тому, что нужно за собой убирать, стирать, помогать всегда. Это очевидные вещи, которые должны быть привиты с детства. Я недавно прочитала, что в средние века служители церкви и учителя говорили: отдайте нам своего ребенка до шести лет, а потом можете забирать. Пишут ученые, что формирование личности по труду, восприятию идет до шести лет. Очень важно, чтобы сегодня в детских дошкольных учреждениях, в начальной школе были опытные профессионалы, которые помогали бы родителям в формировании личности. Почему так важна начальная школа на мой взгляд, потому что самое главное научить трудиться и думать. И научить анализировать, но это уже когда постарше. Юлия Артюх:

Когда вы плакали последний раз?