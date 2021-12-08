Азарёнок: перестройка – это была спецоперация. Сознательная, холодная, циничная и подлая. Спецоперация ЦК КПСС

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Политический обозреватель Григорий Азаренок в рубрике «Тайные пружины политики 2.0» выскажет свое мнение по поводу распада Советского Союза и о том, как это отразилось на разных странах.

Григорий Азаренок, СТВ:

Говорят, во время войны в Ставропольском крае немцам очень понравился один мальчик. Они его называли малшик-помашка. Потому что он за конфетки и похлопывание по щечке готов был даже в сортир к фрицам с бумажкой бежать. Звали мальчика Мишка. И через 40 лет этот самый малшик-помашка ради того, чтобы в очередной раз подмазать своим любимым западным хозяевам, уничтожил величайшую державу в истории человечества. И сегодня 30 лет преступлению тысячелетия. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Уже нет сомнений. Перестройка – это была спецоперация. Сознательная, холодная, циничная и подлая. И проводили ее не ЦРУ, МИ-6, «Моссад», Ватикан или кто-нибудь еще. Они безусловно участвовали, но если бы державу защищали, шиш бы с маслом они получили. Это была спецоперация ЦК КПСС. По Советскому Союзу нанесли серию чудовищных ударов. Сначала растоптали идеологию. То, ради чего люди шли на смерть, на трудовой подвиг, то, что объединяло миллионы людей. Оплевали, обгадили все. Чапаева, Корчагина, Космодемьянскую называли безумной пироманкой, Матросова алкоголиком. Очернили всех маршалов. Всех вождей. И кто? Бывший начальник военной цензуры, затыкавший рты писателям-фронтовикам, Волкогонов. Он стал главным разоблачителем Красной армии. Правильно пел Игорь Тальков – перестроились ублюдки, только вот ведь в чем беда, перестроить можно рожу, ну а душу – никогда. И полезла вся подлая гниль. Все эти Арбатовы, Коротичи, Алексиевичи. Но полезли они не сами. Они трусы, они трясутся за каждое слово. Их подняла сама партия, а конкретно – подонок Александр Яковлев.

Григорий Азаренок:

Вся орава прихлебателей, которые десятилетиями клялись Ленином и комсомолом, стали вдруг сжигать свои партбилеты. И кто же у нас стал рыночником? Редактор журнала коммунист Гайдар? Комсомольцы Ходорковские? Прозрели вдруг? Нет. Поступила команда. Все народные фронты создавали по прямому приказу из Москвы. И Позняк под портретом Ленина рассказывал про преимущества социализма с национальной спецификой. Когда спецслужбы БССР хотели прихлопнуть повылазивших из-под плинтусов полицаев, из центра сказали «не сметь, это наши ребята». Руководство страны уничтожало собственную экономику. Какой бред сейчас читать про то, что Союз погиб из-за низких цен на нефть. Сколько нефть стоила в войну, в 1930-е годы? Да она вообще не была тогда серьезным товаром. А в 1980-е мы имели развитую индустриальную экономику. У нас были лес, алмазы, золото, производство всего: от ракет «Энергия – Буран» до самолетов. И все уничтожили, все распилили, все распродали, все украли. Горби сначала инспирировал волнения в Грузии и Литве, потом вводил войска, третья сила устраивала провокации, а затем он сдавал своих солдат на растерзание озверевшим нацикам. Он это делал осознано. И за что же? Обратимся к источникам. «После 1989 года на Горбачева обрушилось множество различных премий из западных государств. Переводили все его книги, которые оплачивались огромными гонорарами, у Горбачева появились свои валютные счета». Как пишет ближайший советник Генсека Болдин, количество премий было столь велико, что за ними направлялись специальные эмиссары. Но поступала не только валюта. Горбачеву присылались довольно весомые медали из золота, серебра, платины. А также коллекционные монеты из драгоценных металлов. Малшик-помашка продался. Продался за копейки. За льстивые улыбки. За то, что на Западе ему будут жать ручку. За одобрение Тетчер, Рейгана и Буша. За признание там.