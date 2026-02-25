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Новый жилой микрорайон появится в Слуцке

25 февраля 2026 14:02
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В Слуцке появится новый микрорайон Жуков Луг. Под него отведено более 82 гектаров. Здесь возведут 15 многоквартирных домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новый жилой микрорайон появится в Слуцке-2

Планируется, что общая площадь жилых помещений составит свыше 140 тысяч метров квадратных. Жильем будут обеспечены более 4 тысяч человек. Кроме жилых застроек, появятся и объекты социальной сферы.

Новый жилой микрорайон появится в Слуцке-4

Дмитрий Самусевич, директор УКС Слуцкого района:
Если смотреть цифры прошлого года, то в прошлом году был введен один жилой дом, и это 8 068 квадратных метров. Считайте, что 13,5 тысяч в этом году – это значимая цифра. Это большая нагрузка на весь строительный потенциал города и наш инженерный коллектив, который должен реализовать поставленные задачи.

Кроме того, в 2026-м в Слуцке введут в эксплуатацию два жилых дома в микрорайоне Чехова. На очереди начало строительства общежития для медицинского колледжа и спорткомплекса.

# Строительство

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