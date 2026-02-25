Мировая тенденция – о технологиях в работе дизайнеров поговорили с организатором «Мельницы моды»

Сегодня технологии играют огромную роль в работе дизайнеров, позволяя им расширять свои творческие границы и находить неожиданные решения. В рамках молодежного форума республиканского фестиваля-конкурса «Мельница моды» молодые таланты, полные амбиций и свежих идей, получили уникальную возможность узнать, как цифровой мир трансформирует мир моды. Главной темой форума стала цифровая реальность и искусственный интеллект.

Игорь Иванов, организатор фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды»:

Молодежный форум собрал сегодня в Минске участников из более 35 учебных заведений со всей нашей страны, порядка 200 участников. Мировые институты подготовили уже такие публикации, что к 2030 году порядка 30 % работы будут занимать нейросети. Важно сейчас обучит специалистов, которые будут работать в этом направлении не только в индустрии моды, но и во многих направлениях жизнедеятельности нашего общества, поскольку это сейчас такая общая мировая тенденция.