«Моя давняя мечта». Представители творческих профессий побывали во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Экскурсия за политические кулисы страны. Дворец Независимости вновь широко распахнул двери для гостей. На сей раз поближе познакомиться с символом нашего суверенитета приехали люди творческих профессий, в числе и работники Большого театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие из них впервые переступили порог этого величественного здания. И, по уже доброй традиции, деятели искусства обошли все помещения Дворца Независимости – от зала торжественных церемоний, где глава государства напутствует олимпийцев, проходит Новогодний бал и важнейшее политическое событие для страны – инаугурация Президента, – до музея подарков. На каждой локации не обходилось и без памятных фотографий. Примечательно, что эта экскурсия из разряда международных. Как раз в столице на этой неделе проходит конкурс среди лучших пианистов со всех уголков мира. Участвуют 7 стран – и как раз сегодня, 8 декабря, повод совместить приятное с полезным.

Жанна Здорнова, преподаватель колледжа Казахского национального университета искусств:

Я приехала на конкурс пианистов минский, в Казахстане я являюсь преподавателем по классу фортепиано. Эмоции, конечно, переполняют, что здесь были главы государств. Это очень здорово.

Мария Валгина, администратор Большого театра Беларуси:

Для меня это большая радость, огромное счастье здесь быть. Моя давняя мечта осуществилась. Спасибо моему руководству театра за то, что я здесь. Сегодня один из самых значительных, знаковых дней в моей жизни. Когда я подъезжала сюда, даже солнце выглянуло.

Дмирий Горбачук, заведующий труппой оркестра Большого театра Беларуси:

Я сегодня нахожусь первый раз во Дворце Независимости нашей страны. Конечно, очень сильно впечатлен: и красотой, и всем. Буду рассказывать всем коллегам, родственникам, друзьям, всем буду советовать сходить сюда на экскурсию.