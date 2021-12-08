«Моя давняя мечта». Представители творческих профессий побывали во Дворце Независимости
Новости Беларуси. Экскурсия за политические кулисы страны. Дворец Независимости вновь широко распахнул двери для гостей. На сей раз поближе познакомиться с символом нашего суверенитета приехали люди творческих профессий, в числе и работники Большого театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие из них впервые переступили порог этого величественного здания. И, по уже доброй традиции, деятели искусства обошли все помещения Дворца Независимости – от зала торжественных церемоний, где глава государства напутствует олимпийцев, проходит Новогодний бал и важнейшее политическое событие для страны – инаугурация Президента, – до музея подарков. На каждой локации не обходилось и без памятных фотографий. Примечательно, что эта экскурсия из разряда международных. Как раз в столице на этой неделе проходит конкурс среди лучших пианистов со всех уголков мира. Участвуют 7 стран – и как раз сегодня, 8 декабря, повод совместить приятное с полезным.
Жанна Здорнова, преподаватель колледжа Казахского национального университета искусств:
Я приехала на конкурс пианистов минский, в Казахстане я являюсь преподавателем по классу фортепиано. Эмоции, конечно, переполняют, что здесь были главы государств. Это очень здорово.
Мария Валгина, администратор Большого театра Беларуси:
Для меня это большая радость, огромное счастье здесь быть. Моя давняя мечта осуществилась. Спасибо моему руководству театра за то, что я здесь. Сегодня один из самых значительных, знаковых дней в моей жизни. Когда я подъезжала сюда, даже солнце выглянуло.
Дмирий Горбачук, заведующий труппой оркестра Большого театра Беларуси:
Я сегодня нахожусь первый раз во Дворце Независимости нашей страны. Конечно, очень сильно впечатлен: и красотой, и всем. Буду рассказывать всем коллегам, родственникам, друзьям, всем буду советовать сходить сюда на экскурсию.
Такие экскурсии по Дворцу Независимости – традиция. Тут были врачи, спортсмены, студенты, дипломаты, представители творческой интеллигенции. Гостям здесь всегда рады, особенно новым. Только для посещения резиденции предварительно нужно подать заявку. А те, кто не готов ждать, могут отправиться в виртуальный тур по архитектурному сооружению. Он есть на официальном интернет-портале Президента.