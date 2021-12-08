«Неудобно было просить родителей всё время присылать деньги». Марианна Щёткина о студенчестве и начале карьеры

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске. Юлия Артюх, СТВ:

Есть интересный эпизод в вашей жизни: стройотряды. Это про труд, про студенческую жизнь.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Санкт-Петербург – это город больших возможностей, там много чего продается. Но когда ты получаешь только стипендию, а желаний много, то неудобно было просить родителей все время присылать деньги. Хотя это норма, всегда родители помогали. Но когда ты чувствуешь, что сам можешь заработать, то лучше заработать. Это первая причина. После каждого курса я ездила в строительный отряд, он назывался «Эльбор». Это самое лучшее время, потому что студенческие строительные отряды – это счастье. Это действительно особый вид отношений между молодежью. Это и гитары, и труд, и песни, какие-то праздники. Но потом эта дружба продолжается и в течение остального времени. Второе – имидж должен быть. У нас в строительный отряд было попасть непросто, надо было пройти конкурс. Собирались уже участники этого строительного отряда, появлялись претенденты, шел отбор, разговаривали. Юлия Артюх:

Желающих было много? Марианна Щеткина:

Желающих было очень много, потому что это было движение. Здорово, что сейчас это все возрождается. Я не говорю, что оно уже готово, оно возрождается. СССР был большим государством, поэтому всегда если стройотряд образовывался, он ехал в Ленинградскую область, а потом если показывал, что умеет строить, я была штукатуром и поваром. Еще на бетонных работах, имеется в виду, что выравнивать бетон, поверхности.

Юлия Артюх:

Вы окончили университет и отправились работать на «Интеграл». Я так понимаю, что вы довольно хороший уровень получили образования и разбирались в профессии, потому что попасть сразу на производство было непросто. Марианна Щеткина:

Есть имидж университетов. Физический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова никогда не выпускал средних специалистов. Все были подготовленные специалисты хорошего класса, потому что там система была такая, что после распределения, после третьего курса тебя брала кафедра. Ты писал диплом несколько лет, тебя воспитывала кафедра. Люди, которые уже много чего достигли, ученые формировали еще и специалиста. Но у нас не инженеры были, у меня в дипломе просто написано «физик». Но с этой подготовкой я могла работать где угодно. Естественно, надо понимать, когда ты приезжаешь с багажом знаний, приходишь на любое производство, ты понимаешь, что знаешь много, но в этой части ничего. Поэтому надо снова учиться, настраиваться. Нужно это понимать, с этим всегда все сталкиваются. Юлия Артюх:

После «Интеграла» вы работали уже в филиале Акустического института.

Марианна Щеткина:

Да, это научно-исследовательский институт. Это снова в Североморске. Юлия Артюх:

Как вас из одного государства в другое. Как так получилось? Марианна Щеткина:

Вопрос простой и ответ тоже. Я всегда говорю: цените то, что имеете. Потому что те возможности, которые предоставлены в Беларуси, просто уникальные. У нас не было квартиры. Я, муж, ребенок. У нас не было квартиры, поэтому мы встали на очередь. Родители супруга приехали сюда, здесь была двухкомнатная квартира у них. В двухкомнатной квартире, наверное, впятером тесновато бы было. Мы поехали на их место и работали там пять лет, чтобы заработать и первый взнос на квартиру, и чтобы выработать полярки. Потому что на Крайнем Севере были льготы пенсионные, если ты проработаешь, можно было уйти на пять лет раньше на пенсию. Все старались это сделать. Никто ж не знал, что СССР развалится. Сейчас у нас льготы Крайнего Севера неприменимы. Уже когда я работала в министерстве, ко мне приходили люди с заявлениями, что им не учитывается Крайний Север, я им всегда говорила: не расстраивайтесь, у меня тоже они не учитываются, у меня тоже есть этот договор и пять лет полярки. Время поменялось, все поменялось, поэтому ничего страшного.

Юлия Артюх:

Вы обмолвились, что вам пришлось туда поехать работать с мужем в Североморск. Когда вы с ним познакомились? Марианна Щеткина:

Мы оба из Североморска. Ребенок у нас появился в Минске, я же приехала сюда, уже к мужу. На «Интеграл» я же не просто так поехала. Глубоко убеждена и живу с этим, что семья для каждого человека, независимо это женщина или мужчина, очень важна. Конечно, когда говорят, что семья – это большой труд, нужно иметь терпение. Но семья – это счастье. Поэтому мои мужчины – это моя опора и мое счастье, я ими очень горжусь. Юлия Артюх:

Так развернулась ваша жизнь, что, работая сначала инженером, потом работая в исследовательском институте, вы пришли работать учителем. Марианна Щеткина:

Это тоже было в Североморске. От судьбы не уйдешь. Я всегда хотела работать в школе. Тогда был такой интересный виток в истории СССР, во-первых, в тот момент резко повысили зарплату в школе, потом в школе 18 часов нагрузка, 56 дней отпуск. Конечно, когда ребенок на Севере, он маленький, ходит в детский сад, холодно, бывают аварии с отоплением, бывают разные моменты. Тогда я приняла решение, что я должна больше внимания уделять ребенку. Юлия Артюх:

И в каком-то году вы переезжаете обратно в Минск.