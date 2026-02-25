Отдала медицине 40 лет – рассказываем о враче-терапевте Березинской ЦРБ

Алина Жизневская, врач-терапевт Березинской ЦРБ:

Работы было очень много. Работа для меня была интересная в том плане, что каждый год… Как раз был такой период, когда шло строительство агрогородков. Тогда еще был хозспособ такой, когда выделяли деньги, ты мог обеспечить финансирование объемом работ выполненных и правильно проведенными конкурсами, закупками всего. Работать пришлось очень много, поэтому работали 24 на 7. В результате этого хозспособа мне удалось получить большие деньги и сделать ремонт практически во всех отделениях. Здесь во дворе заменить все поребрики, асфальтное покрытие. Хозспособом мы сделали наши мастерские, привели в порядок. ЦСО привели в порядок. То есть все, что здесь было на этой территории, мы все приводили в порядок. Я пришла на должность, когда уже имела опыт работы. Первое, что я много чего научилась, работая начмедом организационным. Потом дальше, я знала людей. Я знала подходы к людям – как, куда, кого. То есть для мня это была не тяжелая работа. Строительные работы и юридические я осваивала по мере того, как работала каждый год.