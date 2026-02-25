Отдала медицине 40 лет – рассказываем о враче-терапевте Березинской ЦРБ
Доступность, качество, высокий уровень – то, что характеризует медицину в Минской области. В регионе работает свыше 200 учреждений. Каждый год появляются новые объекты, реконструируются старые здания. Как в Березинском районе улучшают качество медуслуг, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Терапия, травматология, кардиология – какую медицинскую помощь можно получить в Березинской ЦРБ
Алина Павловна с очень звучащей фамилией Жизневская отдала медицине уже 40 лет и продолжает трудиться врачом. Каждый день она помогает людям и излечивает от болезней. Выбор карьеры, признается опытный медик, был неслучайный. В 1985 году профессиональный путь привел Алину Павловну в Березино. Начинала участковым терапевтом, была заведующей поликлиникой, заместителем главврача по медицинской части, 12 лет руководила больницей.
Алина Жизневская, врач-терапевт Березинской ЦРБ:
Работы было очень много. Работа для меня была интересная в том плане, что каждый год… Как раз был такой период, когда шло строительство агрогородков. Тогда еще был хозспособ такой, когда выделяли деньги, ты мог обеспечить финансирование объемом работ выполненных и правильно проведенными конкурсами, закупками всего. Работать пришлось очень много, поэтому работали 24 на 7. В результате этого хозспособа мне удалось получить большие деньги и сделать ремонт практически во всех отделениях. Здесь во дворе заменить все поребрики, асфальтное покрытие. Хозспособом мы сделали наши мастерские, привели в порядок. ЦСО привели в порядок. То есть все, что здесь было на этой территории, мы все приводили в порядок. Я пришла на должность, когда уже имела опыт работы. Первое, что я много чего научилась, работая начмедом организационным. Потом дальше, я знала людей. Я знала подходы к людям – как, куда, кого. То есть для мня это была не тяжелая работа. Строительные работы и юридические я осваивала по мере того, как работала каждый год.
Алина Жизневская:
Я любила свою работу. У меня дети уже взрослые были. Я посвящала себя всю без остатка этой работе. Поэтому, наверное, так я успевала много. Теперь я уже, проходя по отделениям смотрю и думаю: Господи Боже, сколько много сделано и как это можно было? Это все можно. Если любить свою профессию и быть мотивированным, то, конечно, получаешь удовольствие большое.
Подробности в видео.