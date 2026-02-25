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Терапия, травматология, кардиология – какую медицинскую помощь можно получить в Березинской ЦРБ

25 февраля 2026 14:01
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Доступность, качество, высокий уровень – то, что характеризует медицину в Минской области. В регионе работает свыше 200 учреждений. Каждый год появляются новые объекты, реконструируются старые здания. Как в Березинском районе улучшают качество медуслуг, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

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Терапия, травматология, кардиология – какую медицинскую помощь можно получить в Березинской ЦРБ-2

Березинская центральная районная больница – учреждение, которое недавно отметило вековой юбилей. На протяжении многих лет здесь оказывают качественную своевременную помощь местному населению. Начиналось все с небольшой клиники всего с одним врачом и несколькими медпунктами. Сегодня это многопрофильное учреждение, где работают сотни профессионалов и применяются передовые методы лечения.

Терапия, травматология, кардиология – какую медицинскую помощь можно получить в Березинской ЦРБ-4

Татьяна Ермакова, заместитель главного врача по медобслуживанию населения Березинской ЦРБ:
Рассчитана центральная районная больница на 480 посещений в смену. То есть она представлена амбулаторно-поликлиническим звеном, куда входит поликлиника, педиатрическое отделение поликлиники, женская консультация, стоматологическое отделение. На селе у нас функционирует 14 ФАПов, две амбулатории врача общей практики и две участковые больницы. Стационар представлен 181 койкой. У нас имеется приемное отделение, отделение анестезиологии и реанимации, терапевтическое отделение, акушерское отделение, инфекционное, педиатрическое хирургическое отделения. Также у нас имеются параклинические отделения, такие как отделение медицинской реабилитации, эндоскопические отделения, кабинеты функциональной диагностики.

Терапия, травматология, кардиология, зубопротезирование – в Березинской ЦРБ прием врачей проводится по 22 специальностям. Широкий спектр помощи. Одно из сильных направлений – хирургия.

Терапия, травматология, кардиология – какую медицинскую помощь можно получить в Березинской ЦРБ-6

Константин Запрудский, заведующий хирургическим отделением Березинской ЦРБ:
Хирургическое отделение у нас работает на 35 коек. Оказывается помощь всему району Березинскому. В отделении работают два врача-хирурга и средний, младший медперсонал. Помимо двух врачей постоянно, оказывается помощь круглосуточно – врачи в количестве четырех. Недавно у нас было закуплено КТ-оборудование, которое также помогает нам в работе. Много закуплено эндоскопического оборудования – гастроскопы, эндоскопы, колоноскопы, которые тоже нам помогают в работе. Колоноскопия – плановая, экстренная. Полипэктомия по месту. Планируется еще закупка лапароскопической стойки для того, чтобы выполнять миниинвазивные вмешательства.

Подробности в видео.

# Влада Родовская # Здравоохранение Беларуси # Медицина

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