На совещании с идеологическим активом столицы обсудили новые подходы к информационной работе
О повышении эффективности информационной работы с населением сегодня, 25 февраля, говорили на масштабном совещании с идеологическим активом Минска. К диалогу пригласили более 450 экспертов ведущих предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники тематического семинара подводили итоги деятельности с учетом требований Директивы Президента №12 и искали пути совершенствования механизмов организации идеологической работы. Профильный специалист, а после подписания директивы такие появились не только на государственных, но и частных предприятиях, должен уметь сплотить вокруг себя идеологический актив и единомышленников. Несмотря на прогресс в этой сфере, самоуспокаиваться рано. Сегодня в фокусе должна оставаться информационная безопасность. Особое внимание – молодым людям, которые черпают информацию и из социальных сетей. До них важно доносить правдивые факты.
Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Нам необходимо до каждого члена трудового коллектива, до каждого жителя доносить актуальную повестку тех процессов, которые происходят в нашей стране. Объективно и, самое главное, правдиво рассказывать о том, чем живет наш город, как он развивается, наша страна, что делает власть для того, чтобы сегодня сохранить мир и порядок, укреплять экономику, социальную сферу нашей страны.
Владимир Пискижев, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по идеологической работе и социальному развитию:
На сегодняшний день уделяем очень значительное внимание информационной работе. Это работа информационно-пропагандистских групп. Это сегодня работа наших средств информации, таких как газета «Трактор.бел», Telegram-каналы наши тракторозаводские.
Сегодня Беларусь успешно противостоит информационному давлению, но идеологам приходится работать в крайне непростых условиях. Важно понимать, что народ, ценящий свой суверенитет, под идеологией должен иметь твердые исторические опоры.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Идеология всегда опирается на исторический фундамент, так во всем мире. И в этом плане нужно сказать, что Беларусь, конечно, один из лидеров, но мы идем своим путем. В отличие от западных соседей, которые создают фактически историческую политику, полицию даже, не политику, а полицию. Если вы посмотрите все эти институты национальной памяти, которые такими тоталитарными методами насаждают свои взгляды, нет, мы не запрещаем дискуссию, мы говорим о сложных моментах нашего прошлого, но делаем это исходя из своих государственных интересов.
Отметим, Директива №12, подписанная Президентом в апреле 2025 года, стала важнейшим шагом на пути формирования национальной идеи и стала фактически настольной книгой идеологических работников.