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Транспорт, дороги и вопросы ЖКХ. Как прошёл выездной приём граждан в Гродненской области?

08 декабря 2021 20:13
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Новости Беларуси. Белорусские сенаторы отправились в гродненский регион, чтобы услышать проблемы людей и решить их на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Транспорт, дороги и вопросы ЖКХ. Как прошёл выездной приём граждан в Гродненской области?-1

Эмоциональной выдалась встреча дачников. Их участки в 40 километрах от Гродно. Больше 20 лет добирались на двух поездах с пересадкой, потом один из них решили отменить. Люди собрали подписи в дачном товариществе и билеты пассажиров, чтобы доказать – эти поезда им просто необходимы.  

Транспорт, дороги и вопросы ЖКХ. Как прошёл выездной приём граждан в Гродненской области?-4

Ирина Богатыревич, жительница Гродно:  
Более 100 человек едут только жителей и дачников. А остальных очень много – полный поезд, даже частенько стоя люди едут, потому что мест не хватает. И мы говорим об отрезке дороги, который 6 с небольшим километров от «Поречья» до «Учителя», что, я думаю, безболезненно для всей Белорусской железной дороги. Я думаю, что это не будет ощутимо, если от «Поречья» до «Учителя» поезд проедет эти 6 километров.  

Транспорт, дороги и вопросы ЖКХ. Как прошёл выездной приём граждан в Гродненской области?-7

Ирина Белевич, жительница Гродно:  
У наших пенсионеров, учителей заслуженных, там общество врачей, педагогов и инженеры, да и просто людей бросить не хочется. Потому что мы уже привыкли к этим грибным и ягодным местам. Природа, чистый воздух. Хотим, чтобы наши дети и внуки также не забыли эти места.  

Транспорт, дороги и вопросы ЖКХ. Как прошёл выездной приём граждан в Гродненской области?-10

Александр Шишко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Есть какое-то направление, где есть 4-5 рейсов, и есть направление, которое собираются убрать. Поэтому в этом случае мне просто надо будет конкретно услышать мнение Белорусской железной дороги или ее представителей и с ними поговорить. И какое-то компромиссное решение, я надеюсь, мы должны найти. Должен сказать, что Поречье – это жемчужина нашего Гродненского района. И, собственно говоря, имеет глубокую историю. Поэтому, если действительно то количество людей, которое мне представили, пользуется этим маршрутом, то я надеюсь, что мы найдем понимание и у руководства Белорусской железной дороги.  

Транспорт, дороги и вопросы ЖКХ. Как прошёл выездной приём граждан в Гродненской области?-13

Освещение улиц, электрификация, переработка нового урожая. На это обратили внимание сенаторов жители Скиделя. Но есть и те, которые не осилишь без коллективного мозгового штурма. Несмотря на работу в столице, проблемная тематика регионов для сенаторов не нова. Многие из них сами родом из глубинки. У каждого малая родина своя, и они там – частые гости. Где-то нужно помочь с трудоустройством, где-то обновить коммунальные инженерные сооружения, а где-то и просто дать людям выговориться. О некоторых волнующих просьбах и жалобах в райисполкомах знают, но бывает и так, что без вмешательства на более высоком уровне, а порой и без изменений в законодательстве решить их невозможно. Особенно, если речь идет об укреплении суверенитета и безопасности.  

Транспорт, дороги и вопросы ЖКХ. Как прошёл выездной приём граждан в Гродненской области?-16

Люди обращаются – значит, доверяют. Белорусы знают, что их не бросят в беде и помогут. Некоторые вопросы решаются в одночасье. Другие берут на карандаш для более детального изучения. Отрадно, что наши люди не только свои личные вопросы готовы решать, но и общенациональные. Их волнует будущее Беларуси, какие здесь будут приниматься законы и предлагают изменения в уже действующие документы. И, конечно, в этом сложном Году народного единства под давлением пандемии и сил извне мы готовы еще больше сплотиться, чтобы решать наши общие проблемы вместе.  

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# Прием граждан # общество # Оксана Семашко # Ирина Богатыревич # Ирина Белевич # Александр Шишко # Фотофакт

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