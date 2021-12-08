Транспорт, дороги и вопросы ЖКХ. Как прошёл выездной приём граждан в Гродненской области?

Новости Беларуси. Белорусские сенаторы отправились в гродненский регион, чтобы услышать проблемы людей и решить их на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эмоциональной выдалась встреча дачников. Их участки в 40 километрах от Гродно. Больше 20 лет добирались на двух поездах с пересадкой, потом один из них решили отменить. Люди собрали подписи в дачном товариществе и билеты пассажиров, чтобы доказать – эти поезда им просто необходимы.

Ирина Богатыревич, жительница Гродно:

Более 100 человек едут только жителей и дачников. А остальных очень много – полный поезд, даже частенько стоя люди едут, потому что мест не хватает. И мы говорим об отрезке дороги, который 6 с небольшим километров от «Поречья» до «Учителя», что, я думаю, безболезненно для всей Белорусской железной дороги. Я думаю, что это не будет ощутимо, если от «Поречья» до «Учителя» поезд проедет эти 6 километров.

Ирина Белевич, жительница Гродно:

У наших пенсионеров, учителей заслуженных, там общество врачей, педагогов и инженеры, да и просто людей бросить не хочется. Потому что мы уже привыкли к этим грибным и ягодным местам. Природа, чистый воздух. Хотим, чтобы наши дети и внуки также не забыли эти места.

Александр Шишко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Есть какое-то направление, где есть 4-5 рейсов, и есть направление, которое собираются убрать. Поэтому в этом случае мне просто надо будет конкретно услышать мнение Белорусской железной дороги или ее представителей и с ними поговорить. И какое-то компромиссное решение, я надеюсь, мы должны найти. Должен сказать, что Поречье – это жемчужина нашего Гродненского района. И, собственно говоря, имеет глубокую историю. Поэтому, если действительно то количество людей, которое мне представили, пользуется этим маршрутом, то я надеюсь, что мы найдем понимание и у руководства Белорусской железной дороги.