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Какие факторы провоцируют розацеа – рассказала врач-косметолог

25 февраля 2026 13:58
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Какие факторы провоцируют розацеа – рассказала врач-косметолог-1

Виктория Таранова, врач-косметолог медицинского центра LABRIZ:
Розацеа – это хроническое неинфекционное кожное заболевание, которое проявляется стойким покраснением в центральной части лица, а также образованием сосудов. Данное состояние может сопровождаться субъективными ощущениями, такими как чувство приливов, жара, легким зудом и жжением.

Очень часто пациенты задают вопрос: почему это заболевание случилось именно у меня? Причин очень много – это генетическая предрасположенность, сбой в имунной системе пациента, а также индивидуальная чувствительность сосудов.

Какие факторы влияют на проявление данного заболевания, а также провоцируют его? Перепады резкие температуры – это высокие температуры и низкие температуры, которые воздействуют на нашу кожу. Употребление алкоголя, очень жирной, жареной и острой пищи. Горячая еда, экстрактивные вещества, которые вы используете. Соусы, майонезы, кетчупы, соленья и маринады также будут способствовать приливу крови к лицу и покраснению его центральной части. Ультрафиолетовое излучение, причем как внешнее, так и ультрафиолет, который исходит от приборов. Стресс и физические нагрузки тоже активируют данное состояние.

Кто чаще сталкивается с данным заболеванием? Как правило, это женщины старше 30 лет со светлой кожей. Однако мужчины тоже подвержены этому заболеванию в более тяжелой форме. Бороться с розацеа – достаточно сложный процесс как для пациента, так и для доктора.

Какие факторы провоцируют розацеа – рассказала врач-косметолог-3

Виктория Таранова:
Должен быть комплексный подход к лечению. На первом месте должны быть исключены все провоцирующие факторы. Вторично использование наружных средств – это могут препараты метронидазола либо азелаиновой кислоты. Очень эффективно помогает бороться с данным состоянием фототерапия, которая за один раз обрабатывает большие участки кожного покрова. В течение длительного периода времени, как правило, 9-12 месяцев вновь не появляются данные симптомы. Пациент видит результат от фотолечения буквально в конце процедуры. Его кожа становится светлее, сосудистые звездочки частично исчезают и выравнивается тон кожи.

Количество пациентов с данной патологией очень большое. Поэтому, если вы видите у себя первые признака, такие как покраснение лица, появление сосудов, обращайтесь к дерматологу. Бороться с данным состоянием будет гораздо легче.

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