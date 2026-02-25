Какие факторы провоцируют розацеа – рассказала врач-косметолог

Виктория Таранова, врач-косметолог медицинского центра LABRIZ:

Розацеа – это хроническое неинфекционное кожное заболевание, которое проявляется стойким покраснением в центральной части лица, а также образованием сосудов. Данное состояние может сопровождаться субъективными ощущениями, такими как чувство приливов, жара, легким зудом и жжением.

Очень часто пациенты задают вопрос: почему это заболевание случилось именно у меня? Причин очень много – это генетическая предрасположенность, сбой в имунной системе пациента, а также индивидуальная чувствительность сосудов.

Какие факторы влияют на проявление данного заболевания, а также провоцируют его? Перепады резкие температуры – это высокие температуры и низкие температуры, которые воздействуют на нашу кожу. Употребление алкоголя, очень жирной, жареной и острой пищи. Горячая еда, экстрактивные вещества, которые вы используете. Соусы, майонезы, кетчупы, соленья и маринады также будут способствовать приливу крови к лицу и покраснению его центральной части. Ультрафиолетовое излучение, причем как внешнее, так и ультрафиолет, который исходит от приборов. Стресс и физические нагрузки тоже активируют данное состояние.

Кто чаще сталкивается с данным заболеванием? Как правило, это женщины старше 30 лет со светлой кожей. Однако мужчины тоже подвержены этому заболеванию в более тяжелой форме. Бороться с розацеа – достаточно сложный процесс как для пациента, так и для доктора.