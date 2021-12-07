Марианна Щёткина о преподавании: Дело не в деньгах! Нельзя отрываться от тех проблем, которые есть в регионах

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске. Юлия Артюх, СТВ:

Мне всегда интересно, как люди вашего профессионального уровня готовятся к лекциям, занятиям?

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Могу только про себя сказать. Я готовлюсь к каждому занятию. У меня есть навык, что все равно должен быть какой-то план подачи материала, чтобы самой не сбиться. Конечно, это слушатели необычные. И задачи перед нами достаточно большие. Считайте, что это кадры. Это формирование кадров, которое потом будут управлять. Они уже руководители. Я пробовала как-то написать материал и его использовать, не получается. Потому что я сначала всегда прошу списки групп, смотрю кто где работает, кому сколько лет, что закончили. Это самое основное. Тогда в зависимости от того, какая аудитория идет подача материала. Причем могут быть абсолютно разные группы. Тогда материал тоже будет подаваться по-разному, чтобы это было понятно. Не бывает трансляции, я всегда приглашаю к обсуждению, диалогу. У нас бывают достаточно острые дебаты. Поэтому это здорово, развивает когнитивные способности. Мне это доставляет удовольствие, думаю, нашим слушателям тоже. Судя по обратной связи, а это обязательно, чтобы она была, это всегда очень приятно. Мне очень нравится, когда к нам на занятия, которые достаточно продолжительные или выездные, приходят специалисты. Чтобы не только от меня шла информация. Это люди, с которыми мы в хороших отношениях, это наши коллеги. Это очень важно, потому что слушатели Академии должны иметь возможность встретиться и с министрами, и с заместителями министра. Для них это чрезвычайно важно. Это прекрасная практика, она нужна в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Президент сказал готовить кадры, мы должны полностью выкладываться в этом направлении. Юлия Артюх:

Наши будущие кадры в надежных руках.

Марианна Щеткина:

Преподавательскую деятельность можно не осуществлять, просто она разрешена. Творческая преподавательская деятельность разрешена для государственных служащих, в том числе и для нас, работающих в представительстве Постоянного комитета. Она должна приносить удовольствие. сразу скажу, 0,25 ставки профессора – дело не в деньгах. Их вообще можно не платить, но это обратная связь. Нельзя отрываться от земли, от тех проблем, которые есть в регионах. Это помогает чувствовать, что сегодня происходит в обществе. Социология – это наука развития общества. Чтобы понимать процессы, нужно уметь слышать, нужно слушать, что говорит сегодня молодежь. Юлия Артюх:

Я знаю, что у вас лекция, не смею задерживать.

Марианна Щеткина:

У меня замечательные слушатели. Это очень подготовленные люди, интересные, творческие. Говоря об обратной связи, я у всех чему-то учусь. Я стараюсь передать им то, что знаю я, а от них черпаю то, что знают они. Юлия Артюх:

Вам нравится преподавать? Ведь в некоторой степени слушатели Академии управления отличаются от обычных студентов.