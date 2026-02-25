Прямой эфир

Аналогов пока не находил – белорусский школьник занимается разработкой робота-пылесоса треугольной формы

25 февраля 2026 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Аналогов пока не находил – белорусский школьник занимается разработкой робота-пылесоса треугольной формы-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Новая приставка или машинка на пульте. Как в Центре технического творчества хобби превращается в технологии будущего, узнаем.

История Владислава Бутенко началась в первом классе. Разбор техники парня захватил полностью – от старых часов до магнитофонов. Сегодня девятиклассник пришел в Центр за профессиональными знаниями, чтобы превратить детское хобби в серьезную профессию.

Аналогов пока не находил – белорусский школьник занимается разработкой робота-пылесоса треугольной формы-3

Это «Энергокуб портатив» – компактная станция, которая дает ток там, где нет розеток. Владислав прошел путь от финалиста «100 идей для Беларуси» до победителя международного конкурса в Москве и обучения в детском технопарке. Свои разработки парень представлял Президенту. Сегодня идет совместная работа с холдингом «ИНТЕГРАЛ» над патентами и внедрением куба в производство.

Настасья Пинчук:
Расскажи про свои другие разработки. Что у тебя еще есть?

Аналогов пока не находил – белорусский школьник занимается разработкой робота-пылесоса треугольной формы-5

Владислав Бутенко, учащийся объединения по интересам «Техническая академия учащихся»:
Сейчас я работаю как раз над роботом-пылесосом. Именно над уже, можно сказать, финальной версией его, как он будет выглядеть.

Настасья Пинчук:
Расскажи про уникальность этого пылесоса.

Владислав Бутенко:
Я собираюсь сделать треугольной формы робот-пылесос, чтобы он заезжал в углы и труднодоступные места. Аналогов я пока что не находил.

Подробности в видео.

# Технологии # Роботы

Другие новости рубрики

Все новости
Мировая тенденция – о технологиях в работе дизайнеров поговорили с организатором «Мельницы моды»
25 февраля 2026 13:59

Мировая тенденция – о технологиях в работе дизайнеров поговорили с организатором «Мельницы моды»

Какие факторы провоцируют розацеа – рассказала врач-косметолог
25 февраля 2026 13:58

Какие факторы провоцируют розацеа – рассказала врач-косметолог

На совещании с идеологическим активом столицы обсудили новые подходы к информационной работе
25 февраля 2026 13:55

На совещании с идеологическим активом столицы обсудили новые подходы к информационной работе