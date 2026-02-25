Аналогов пока не находил – белорусский школьник занимается разработкой робота-пылесоса треугольной формы

История Владислава Бутенко началась в первом классе. Разбор техники парня захватил полностью – от старых часов до магнитофонов. Сегодня девятиклассник пришел в Центр за профессиональными знаниями, чтобы превратить детское хобби в серьезную профессию.

Настасья Пинчук, корреспондент: Новая приставка или машинка на пульте. Как в Центре технического творчества хобби превращается в технологии будущего, узнаем.

Это «Энергокуб портатив» – компактная станция, которая дает ток там, где нет розеток. Владислав прошел путь от финалиста «100 идей для Беларуси» до победителя международного конкурса в Москве и обучения в детском технопарке. Свои разработки парень представлял Президенту. Сегодня идет совместная работа с холдингом «ИНТЕГРАЛ» над патентами и внедрением куба в производство.

Настасья Пинчук:

Расскажи про свои другие разработки. Что у тебя еще есть?