Аналогов пока не находил – белорусский школьник занимается разработкой робота-пылесоса треугольной формы
Настасья Пинчук, корреспондент:
Новая приставка или машинка на пульте. Как в Центре технического творчества хобби превращается в технологии будущего, узнаем.
История Владислава Бутенко началась в первом классе. Разбор техники парня захватил полностью – от старых часов до магнитофонов. Сегодня девятиклассник пришел в Центр за профессиональными знаниями, чтобы превратить детское хобби в серьезную профессию.
Это «Энергокуб портатив» – компактная станция, которая дает ток там, где нет розеток. Владислав прошел путь от финалиста «100 идей для Беларуси» до победителя международного конкурса в Москве и обучения в детском технопарке. Свои разработки парень представлял Президенту. Сегодня идет совместная работа с холдингом «ИНТЕГРАЛ» над патентами и внедрением куба в производство.
Настасья Пинчук:
Расскажи про свои другие разработки. Что у тебя еще есть?
Владислав Бутенко, учащийся объединения по интересам «Техническая академия учащихся»:
Сейчас я работаю как раз над роботом-пылесосом. Именно над уже, можно сказать, финальной версией его, как он будет выглядеть.
Настасья Пинчук:
Расскажи про уникальность этого пылесоса.
Владислав Бутенко:
Я собираюсь сделать треугольной формы робот-пылесос, чтобы он заезжал в углы и труднодоступные места. Аналогов я пока что не находил.
Подробности в видео.