Петровский: у Запада кишка тонка прямо сказать «мы будем на вас нападать», они всё делают чужими руками

Новости Беларуси. Совещание по вопросам военной безопасности с участием Александра Лукашенко разобрали на цитаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создается впечатление, что у западных оппонентов других инфоповодов нет – только мобилизация в Беларуси и участие наших военных в спецоперации.

Расслабиться, как раньше, нельзя. Теперь западные партнеры даже не утруждают натягивать на свои лица улыбки. В геополитике послепандемийный синдром: маски сброшены, цели обозначены.

Петр Петровский, политолог: С целью втянуть Беларусь в военное противостояние по какому-нибудь сирийскому, ливийскому, другому сценарию, где для Беларуси ничего хорошего нет. Главная наша задача – быть готовыми к этим провокациям. Запад на примере «Северных потоков» продемонстрировал, что сегодня он не чурается и террористических методов, диверсионных методов, поэтому мы должны быть к этому готовы.

Последние годы НАТО превращает Европу в пороховую бочку. По границам Беларуси – армады хорошо подготовленных контрактников. На западном направлении, по разным оценкам, 23-25 тысяч, на южном – 11 тысяч военнослужащих. А в Литве, в 20 километрах от нашей территории, строят казармы и собираются закупать «Хаймарсы». Но в западной и украинской прессе, в Telegram-пространстве агрессоры мы.

«2020 год, Беларусь – один к одному». Лукашенко прокомментировал протесты против мобилизации в России (читайте далее).

Такая вот информационная атака на сознание белорусов. Цели две – подорвать доверие к власти, снова всколыхнуть общество.