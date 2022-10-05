Петровский: у Запада кишка тонка прямо сказать «мы будем на вас нападать», они всё делают чужими руками
Новости Беларуси. Совещание по вопросам военной безопасности с участием Александра Лукашенко разобрали на цитаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создается впечатление, что у западных оппонентов других инфоповодов нет – только мобилизация в Беларуси и участие наших военных в спецоперации.
Расслабиться, как раньше, нельзя. Теперь западные партнеры даже не утруждают натягивать на свои лица улыбки. В геополитике послепандемийный синдром: маски сброшены, цели обозначены.
Петр Петровский, политолог:
С целью втянуть Беларусь в военное противостояние по какому-нибудь сирийскому, ливийскому, другому сценарию, где для Беларуси ничего хорошего нет. Главная наша задача – быть готовыми к этим провокациям. Запад на примере «Северных потоков» продемонстрировал, что сегодня он не чурается и террористических методов, диверсионных методов, поэтому мы должны быть к этому готовы.
Последние годы НАТО превращает Европу в пороховую бочку. По границам Беларуси – армады хорошо подготовленных контрактников. На западном направлении, по разным оценкам, 23-25 тысяч, на южном – 11 тысяч военнослужащих. А в Литве, в 20 километрах от нашей территории, строят казармы и собираются закупать «Хаймарсы». Но в западной и украинской прессе, в Telegram-пространстве агрессоры мы.
«2020 год, Беларусь – один к одному». Лукашенко прокомментировал протесты против мобилизации в России (читайте далее).
Такая вот информационная атака на сознание белорусов. Цели две – подорвать доверие к власти, снова всколыхнуть общество.
Петр Петровский:
Сегодня открытого противостояния ожидать не стоит. Сегодня риски как раз гибридного характера имеются. У Запада, как многие говорят, кишка тонка прямо сказать: мы будем на вас нападать. Нет, они все делают косвенно, чужими руками, чтобы другие таскали каштаны для них из огня. Они демонстрируют, что все это делается гибридно, чтобы Запад смог легитимировать уже свою агрессию напрямую.