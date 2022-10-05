Григорий Азарёнок: «Все ваши частные элитные школки скрутим в бараний рог. Всё, шляхта, па конях»

Время авторского проекта Григория Азаренка. Громким скандалом обернулось задержание сотрудников компании «Белагро». Оказалось, что за последние два года там развернули целый опорный пункт сторонников государственного переворота. После августа 2020-го не только не успокоились, но и продолжали разжигать ненависть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также в обществе сейчас широко обсуждается тема частных школ, которые воспитывали детей в антигосударственном духе. Оказалось, у многих налажена тесная связь со структурами враждебных государств. Детали, о которых вы даже не догадывались, – в «Тайных пружинах политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Вначале был Иуда. Иуда грязный, жалкий, неимоверно подлый, который до самого последнего момента клялся в любви, который изображал верность подобострастно, который получил все на свете, который хвастался своим статусом элитария.

Я хочу сказать Президенту спасибо за то, что сейчас, в такое сложное время (это искренне), он защищает независимость нашей страны, за то, что мы остаемся на карте. Через 10, через 20, через 30 лет, когда не будет Президента, не будет нас, пула президентского, и кто-то уже молодой будет рассуждать на тему роли Лукашенко в истории, то, что он сохранил нашу страну, – это будет карта, которая будет бить все остальные, какие бы они ни были. Григорий Азаренок:

А потом предал. Гнусно, за бабки. Трусливая душонка скорчилась. Но себя элитой он считать не перестал. Были холопами – стали рабами. Так нам пишет нынешний светоч всего этого гнилья. Это их девиз по жизни. Это их кредо. Символ веры. Они шляхта. Посмотрите, как два червя, этот и собчачка, общались между собой, как они страстно вылизывали свое чувство превосходства над рабами.

Дмитрий Семченко, бывший журналист президентского пула:

Пуловский журналист – это высшая каста на государственном телевидении. Вот выше уже некуда. Я был начальником пула.

Мои награды. «Телевершина». Это «Оскар» телевизионный в Беларуси. Как ТЭФИ, по-моему, в России – у нас «Телевершина».

Григорий Азаренок:

Каста. Все с иголочки. Взгляд свыше. Он знает все лучше. Его призвали всеблагие. О, как же вы отвратительны! Эти глисты всегда мнят, что их мнение должно непременно прозвучать. Что их слова – это чуть ли не скрижали заветов. И иуда стал учить быдло жизни. Долго учил. Два года нас, тупых рабов, радовал своими глубокомыслиями.

«Российский народ всегда был в рабстве», «наша Орша наперадзе», страна «оккупирована кучкой бесхребетных генералов». И вот это – «16 августа я увидел, как выглядят рабы и как выглядят свободные люди». Рабы – это мы, значит. А визгливое стадо психопатов, шатающихся по указке из телефона, по инструкциям подростков-наркоманов, – это, значит, они, свободные. Будь проклята ваша свобода, упыри. Но! Непременное свойство всей это гнили – они-то государство поливают грязью, а золотую ложечку изо рта доставать не хотят. На «Белагро» пошел продавать государственную сельхозтехнику. Да, вы не ошиблись, они все топчут нашу Родину за деньги нашей Родины. Сами они бездари и шаблонные мартышки, и жрать в три горла они хотят за ваши деньги – крестьян, рабочих, служащих.

Ранее работал на телеканале ОНТ, ЗАО «Второй национальный телеканал». В данный момент работаю в ООО «Логистические технологии». Задержан за размещение у себя в социальных сетях постов, фотографий, которые считаются экстремистским. Под моими постами в моих же комментариях был текст с разжиганием ненависти к сотрудникам милиции.

Григорий Азаренок:

Но ведь в этом извращенческом акте участвовали две стороны. Кто-то же его туда взял, кто-то же пристроил животинку в загон. Любовно оградил. И вот когда архангел возмездия – ГУБОП – таки взял шляхтюка за перья, он всех побратимов сдал. Сдал с потрохами. Пачками сдает, вагонами. Поет аки соловей. И вот ГУБОП пошел в гости.

Наша организация в 2020 году поддержала протесты по Республике Беларусь. Я была задержана за репост экстремистских каналов.

При обыске в личных вещах у меня была найдена дикорастущая конопля, так как сам периодически, эпизодически курю.

С 1998 года по 2008 год проходил службу в силовых ведомствах. Уволен за взятку. После отбытия наказания трудоустроился в компанию «Белагро». В августе 2020 года поддержал протест, был подписан на деструктивные каналы, делал репосты, в том числе писал оскорбительные комментарии в отношении сотрудников силовых ведомств.

Ранее судим по статье 328, часть 3. Отбывал наказание в ИК 15. Сегодня сбрасывал передвижение транспортного средства сотрудников милиции в чат. И в 2020 году на проспекте Дзержинского был на митинге.

В августе 2020 года писал обращение в редакцию [экстремистского формирования – прим. ред.], в чем искренне раскаиваюсь. Я писал в чат-бот, чтобы было обращение к Вооруженным Силам Республики Беларусь.

Задержан за репосты, подстрекательство и запрещенную символику.

В августе 2020 года принимал участие в массовых несанкционированных мероприятиях.

Григорий Азаренок:

Полюбуйтесь на переписку. «Лучше война», – мнение змагарышей из «Белагро». Чтобы удовлетворить свои червивые хотелки, они готовы отправить на головы простых белорусов бомбы и ракеты, готовы принести сюда ад, готовы пожертвовать вашими детьми. Но продавать диктаторскую сельхозтехнику, сделанную руками простых людей, для которых они жаждут смерти, зазорно не было. Но подробности еще большие. Директор, с позволения сказать, конторы Петровский уже после задержания добровольно признался, что давал взятки. Уродливый персонаж уродлив во всем. У еще одного экземпляра нашли марихуану. Воры, мздоимцы, наркоманы и психопаты. И все это после двух лет подавления госпереворота. Мерзость.