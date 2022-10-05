Мобилизация в Беларуси, помощь беженцам и апгрейд ВС. Что хотел донести Лукашенко на совещании в Минобороны?

Новости Беларуси. Совещание по вопросам военной безопасности с участием Александра Лукашенко разобрали на цитаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создается впечатление, что у западных оппонентов других инфоповодов нет – только мобилизация в Беларуси и участие наших военных в спецоперации.

Как отметил глава нашего государства, почвы для разного рода кривотолков и фейков быть не должно. А вот не допустить горячей фазы на нашей территории призваны меры, которые мы реализуем, учитывая российский опыт. Плановое совещание 4 октября еще раз это подтвердило. О том, чем нас пугают и чего действительно стоит опасаться, в материале Евгения Пустового.

Кадры решают все. Кадры – в смысле управленцы. И кадры – в смысле медийная картинка. Вот это реальные кадры из Беларуси. Осеннюю идиллию омрачали разве что затяжные дожди, но аграрии должны успеть в срок убрать урожай и посеять новый. Это есть мобилизация по-белорусски – другой нет.

Нас обвиняют в агрессии, а мы лишь демонстрируем, что называется, настоящую человечность. Для украинцев Беларусь стала вторым домом. Вот это интервью для сюжета записала моя коллега из Могилева. Она тоже мигрант из Донбасса. Вольфович: войны выигрывает не армия, а народы, поэтому народ к защите своей страны должен быть всегда готов – читать здесь.

Мария Шапневская, первый заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома:

Мы решаем вопрос, где мы можем их трудоустроить и возможно ли предоставление жилья, общежития по месту работы. Если же вопрос трудоустройства не главный для гражданина, то есть, может быть, он уже сам себе подобрал место работы, нужно решить проблему определения детей в детский сад или школу, тогда подключаем систему образования.