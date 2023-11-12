90 лет в истории. Как создавался Дом правительства в Минске? Побывали на экскурсии в здании

Новости Беларуси. Одним из символов политической трансформации Беларуси выступает Дом правительства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня там располагаются Палата представителей и Совет министров. Две ветви власти. Разведены по разным корпусам. Но связь между ними налажена. Хотя по замыслу архитектора реальный мост все-таки имел место быть.

Наша съемочная группа отправилась на экскурсию в Дом правительства, который на неделе отметил свое 90-летие. Его открыли 7 ноября 1933 года. С тех пор это здание в центре общественно-политической жизни Беларуси. Там, где пишутся законы и история – наш следующий материал.

7 ноября 1933 года торжественное открытие Дома правительства и памятника Владимиру Ильичу Ленину. Небольшая заметка в газете «Рабочий» – сегодня исторический раритет, рассказывает об эпохальном на то время событии. В Минске за рекордные 3,5 года возвели Дом правительства. Первый небоскреб в Беларуси строили всем Союзом. Около 10 тысяч человек возводили здание. Процесс шел сложно. Все работы проводили вручную. Техники и стройматериалов не хватало. Приходилось выкручиваться.

Юлия Сермяжко, заведующая отделом библиотечного маркетинга Президентской библиотеки Беларуси:

При строительстве Дома правительства использовали только доступные материалы: бетон, кирпич и железные сваи. Материалов катастрофически не хватало. Когда не было железных свай, использовали рельсы от конки (они у нас частично сохранились). Кирпичи сами по себе уникальные, потому что на них нанесены насечки для лучшей сцепки с раствором. Дом правительства – памятник конструктивизма. Автор – Иосиф Лангбард. Изначально он предлагал два крыла соединить мостом, что еще больше подчеркивало принадлежность к популярному в то время стилю в архитектуре. Но идею не поддержали. А вместо моста в Минске появился 7-метровый Ленин.

Во время войны немцы спилили и переплавили статую. После памятник восстановят. Но оккупация оставит неизгладимый след на Доме правительства в целом. Немцы попытаются спилить советскую символику, но не справятся. Герб вмонтировали намертво. Его всего лишь завесят. А внутри здания оккупанты организуют управление железными дорогами и почту. Близость железной дороги и монументальность помогли зданию выжить во время войны. Ведь Минск практически полностью разбомбили. Во время отступления немцы заминировали Дом правительства, но в спешке не успели завершить свои планы. После освобождения началась реконструкция. Историки говорят, что на восстановление ушла практически половина бюджета, выделенного на постройку.

Юлия Сермяжко:

Вот эти фрески как раз изображают революционную борьбу, революционный Китай. Если мы посмотрим на эти лица, видим, что это лица неславянской национальности – китайцы.

На входе в Овальный зал нас встречают уникальные горельефы. 45-метровые фризы – это история революционной борьбы в лицах. Кстати, их на фресках около 300. Ни одно не повторяется. Но безусловный центр притяжения – это Овальный зал, где в прямом смысле пишется история нашего государства.

Анатолий Красуцкий, заслуженный юрист Беларуси:

Здесь рождаются законы, которые потом воплощаются в жизнь непосредственно гражданами нашей страны. И это таинство создания этих законов происходит здесь.

Депутаты включились в работу по созданию новой законодательной базы. А Овальный зал стал местом общественно-политического притяжения. Много лет за этой трибуной с ежегодным Посланием к народу и парламенту обращался глава государства. Александар Лукашенко и свою политическую карьеру тоже начинал с депутатства. В самые напряженные годы возглавил комиссию по борьбе с коррупцией. Тогда о решительности и твердости депутата Лукашенко узнала вся страна.