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В ЕС предупредили, что цены на топливо не снизятся и после войны в Иране

02 апреля 2026 07:08
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Комиссар Европейского союза по энергетике предупредил, что в ближайшее время цены на нефть и газ в ЕС не снизятся – даже в случае завершения войны в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, хотя прямого дефицита энергоносителей в странах-членах блока нет, сохраняются две ключевые проблемы: сложности с поставками дизельного и авиационного топлива, а также продолжающийся кризис на мировых рынках. Эти факторы не позволят стоимости нефти и газа пойти на спад.

Евросоюз готовится вывести свои финансы из-под контроля Вашингтона.

# Международная политика

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