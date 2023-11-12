Так выглядит шоковая заморозка! Увидели своими глазами, как в Беларуси сохраняют грибы и ягоды
Новости Беларуси. Работа наших аграриев не вызывает жалоб и нареканий у белорусов. Все мы ходим в магазин и видим то изобилие продуктов, за которое отвечают работники сельского хозяйства. В то время как в мире разгорается глобальный голод, пшеница становится валютой и даже оружием в некотором роде, мы с хлебом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Да еще и с каким караваем завершаем этот аграрный год. Посмотрите на новый экспонат, который на неделе появился во Дворце Независимости. Это каравай Минской области, созданный из муки нового урожая, в том числе кукурузной, что, безусловно, добавит ему изюминки.
Но не хлебом единым. Сейчас в полях идет уборка сахарной свеклы, капусты и других овощей. Чтобы сохранить их в межсезонье, витаминный набор закладывают в стабфонды. К примеру, в этом году про запас отправят более 120 тысяч тонн продукции. Больше всего заготовят картофеля, капусты и моркови. Есть и фруктовый запас. К примеру, на зиму приберегли больше 24 тысяч тонн яблок.
Как сохранить источники витаминов в межсезонье, расскажет Юлия Мычка.
Если терпеливый борщевой набор в стабфонде готов ждать своего часа месяцами, то ягоды или грибы сразу требуют деликатного подхода. Самый верный путь на обеденные столы для этих продуктов лежит через морозильную камеру.
Эта линия в Глусском районе доводит овощи и фрукты в буквальном смысле до шокового состояния. Процесс заморозки – самый натуральный способ заготовки на зиму: только он позволяет полностью сохранить вкус и внешний вид даже самых нежных ягод. И что особенно важно, продлить жизнь урожая в его первозданном виде.
Ирина Супрончик, старший мастер цеха заморозки Глусского райпо:
Свежая ягода, 3-5 дней – и она портится. После шоковой заморозки ягоду можно использовать в течение двух лет со всеми ее свойствами, качествами и внешним видом.
Неудивительно, что цех «посадили» в самой лесной точке региона. Здешние ягоды и грибы в списке постоянных клиентов местной криосауны. Конечно, основная загрузка приходится на летнее время, когда поступают черника и голубика. Сейчас время шампиньонов. Сначала у грибов пенная вечеринка, потом шинковка, впереди сердце цеха – скороморозильный туннель.
Юлия Мычка, корреспондент:
А так выглядит настоящая грибная вьюга, та самая шоковая заморозка, при которой грибы могут сохранить 98 % своих качеств и свойств.
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