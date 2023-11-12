Так выглядит шоковая заморозка! Увидели своими глазами, как в Беларуси сохраняют грибы и ягоды

Новости Беларуси. Работа наших аграриев не вызывает жалоб и нареканий у белорусов. Все мы ходим в магазин и видим то изобилие продуктов, за которое отвечают работники сельского хозяйства. В то время как в мире разгорается глобальный голод, пшеница становится валютой и даже оружием в некотором роде, мы с хлебом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Да еще и с каким караваем завершаем этот аграрный год. Посмотрите на новый экспонат, который на неделе появился во Дворце Независимости. Это каравай Минской области, созданный из муки нового урожая, в том числе кукурузной, что, безусловно, добавит ему изюминки.

Но не хлебом единым. Сейчас в полях идет уборка сахарной свеклы, капусты и других овощей. Чтобы сохранить их в межсезонье, витаминный набор закладывают в стабфонды. К примеру, в этом году про запас отправят более 120 тысяч тонн продукции. Больше всего заготовят картофеля, капусты и моркови. Есть и фруктовый запас. К примеру, на зиму приберегли больше 24 тысяч тонн яблок.