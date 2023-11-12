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Так выглядит шоковая заморозка! Увидели своими глазами, как в Беларуси сохраняют грибы и ягоды

12 ноября 2023 17:48
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Новости Беларуси. Работа наших аграриев не вызывает жалоб и нареканий у белорусов. Все мы ходим в магазин и видим то изобилие продуктов, за которое отвечают работники сельского хозяйства. В то время как в мире разгорается глобальный голод, пшеница становится валютой и даже оружием в некотором роде, мы с хлебом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так выглядит шоковая заморозка! Увидели своими глазами, как в Беларуси сохраняют грибы и ягоды-1

Да еще и с каким караваем завершаем этот аграрный год. Посмотрите на новый экспонат, который на неделе появился во Дворце Независимости. Это каравай Минской области, созданный из муки нового урожая, в том числе кукурузной, что, безусловно, добавит ему изюминки.

Но не хлебом единым. Сейчас в полях идет уборка сахарной свеклы, капусты и других овощей. Чтобы сохранить их в межсезонье, витаминный набор закладывают в стабфонды. К примеру, в этом году про запас отправят более 120 тысяч тонн продукции. Больше всего заготовят картофеля, капусты и моркови. Есть и фруктовый запас. К примеру, на зиму приберегли больше 24 тысяч тонн яблок.

Как сохранить источники витаминов в межсезонье, расскажет Юлия Мычка.

Так выглядит шоковая заморозка! Увидели своими глазами, как в Беларуси сохраняют грибы и ягоды-4

Если терпеливый борщевой набор в стабфонде готов ждать своего часа месяцами, то ягоды или грибы сразу требуют деликатного подхода. Самый верный путь на обеденные столы для этих продуктов лежит через морозильную камеру.

Так выглядит шоковая заморозка! Увидели своими глазами, как в Беларуси сохраняют грибы и ягоды-7

Эта линия в Глусском районе доводит овощи и фрукты в буквальном смысле до шокового состояния. Процесс заморозки – самый натуральный способ заготовки на зиму: только он позволяет полностью сохранить вкус и внешний вид даже самых нежных ягод. И что особенно важно, продлить жизнь урожая в его первозданном виде.

Так выглядит шоковая заморозка! Увидели своими глазами, как в Беларуси сохраняют грибы и ягоды-10

Ирина Супрончик, старший мастер цеха заморозки Глусского райпо:
Свежая ягода, 3-5 дней – и она портится. После шоковой заморозки ягоду можно использовать в течение двух лет со всеми ее свойствами, качествами и внешним видом.

Так выглядит шоковая заморозка! Увидели своими глазами, как в Беларуси сохраняют грибы и ягоды-13

Неудивительно, что цех «посадили» в самой лесной точке региона. Здешние ягоды и грибы в списке постоянных клиентов местной криосауны. Конечно, основная загрузка приходится на летнее время, когда поступают черника и голубика. Сейчас время шампиньонов. Сначала у грибов пенная вечеринка, потом шинковка, впереди сердце цеха – скороморозильный туннель.

Так выглядит шоковая заморозка! Увидели своими глазами, как в Беларуси сохраняют грибы и ягоды-16

Юлия Мычка, корреспондент:
А так выглядит настоящая грибная вьюга, та самая шоковая заморозка, при которой грибы могут сохранить 98 % своих качеств и свойств.

Далее смотрите в видео

# Предприятия Беларуси # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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