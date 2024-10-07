В школе Воложина открылся класс авиационной направленности

В Воложине учеба организована для 8-классников. Занимаются пока 20 ребят: это юноши и девушки. Их объединяет любовь к авиации и небу. Школьники на повышенном уровне изучают математику и физику. В рамках образовательного процесса запланированы и другие мероприятия: ребята посетят военные и гражданские полигоны, побывают на экскурсии в Академии авиации.

Авиационные классы появились сразу в семи школах центрального региона. При поддержке Белорусской государственной академии авиации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сабина Урбанович, учащаяся средней школы № 1: Летала на самолете, наблюдала за всеми людьми, работниками, как они что делают, какие у них обязанности. Я увидела и вдохновилась, поняла, что хочу жизнь связать с авиационным.

Илья Рубацкий, учащийся средней школы № 1: Мне нравятся самолеты, это престижная работа. Повышенная физика, математика – это хорошо, потому что знать больше будем.

Любовь Потапченко, классный руководитель средней школы № 1:

Опросили родителей и детей. И желающие дети, которые хотели учиться в данном классе, они в данный класс и поступили. Детки, которые собирались поступать в этот класс, посещали Академию авиации. У них была возможность посмотреть, как там проходит обучение, что представляет собой эта академия.

Поступать в Академию авиации сейчас можно и после 9-го класса. Но желающие остаться в школе смогут продолжить профильное обучение. Углубленное изучение точных наук сохранится.