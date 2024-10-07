Посол Беларуси в РФ: по микроэлектронике, авиастроению, станкостроению были подписаны дорожные карты

Образец для дальнейшего развития СНГ – интеграционная модель Союзного государства. В последние годы двусторонний формат развивается интенсивно как в экономическом, так и в гуманитарном взаимодействии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это хороший пример понимания: в единстве, кооперации, углублении интеграционных связей можно активно развить национальные экономики и обеспечить будущее для граждан.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

По микроэлектронике, авиастроению, станкостроению были подписаны дорожные карты. Сегодня уже подписано 27 проектов на сумму 105 миллиардов. Сейчас еще прорабатываем дополнительный пул проектов, которые будут с российской стороной рассмотрены, с тем чтобы эту сумму кредита увеличить как минимум до 200 миллиардов.

Что касается конкретных цифр, то отмечаются отличные результаты в работе с Россией. Товарооборот по итогам восьми месяцев года составил более 34 миллиардов долларов с темпом роста 182 %.