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Посол Беларуси в РФ: по микроэлектронике, авиастроению, станкостроению были подписаны дорожные карты

07 октября 2024 15:00
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Образец для дальнейшего развития СНГ – интеграционная модель Союзного государства. В последние годы двусторонний формат развивается интенсивно как в экономическом, так и в гуманитарном взаимодействии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Беларуси в РФ: по микроэлектронике, авиастроению, станкостроению были подписаны дорожные карты-2

Это хороший пример понимания: в единстве, кооперации, углублении интеграционных связей можно активно развить национальные экономики и обеспечить будущее для граждан.

Посол Беларуси в РФ: по микроэлектронике, авиастроению, станкостроению были подписаны дорожные карты-4

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
По микроэлектронике, авиастроению, станкостроению были подписаны дорожные карты. Сегодня уже подписано 27 проектов на сумму 105 миллиардов. Сейчас еще прорабатываем дополнительный пул проектов, которые будут с российской стороной рассмотрены, с тем чтобы эту сумму кредита увеличить как минимум до 200 миллиардов.

Что касается конкретных цифр, то отмечаются отличные результаты в работе с Россией. Товарооборот по итогам восьми месяцев года составил более 34 миллиардов долларов с темпом роста 182 %.

# Александр Рогожник # Беларусь-Россия # Союзное государство

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