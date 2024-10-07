Об ЭКО, партнёрских родах и профессии – интервью с Сергеем Васильевым. «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какое блюдо?
Сергей Васильев, директор республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:
Традиционно белорусское блюдо – ребра на гриле.
Александр Осенко:
Акушер-гинеколог мужчина – это, знаете, довольно-таки редко.
Сергей Васильев:
Первые роды, они как первая любовь, наверное, не забудутся никогда.
Александр Осенко:
А на улице мамы узнают?
Сергей Васильев:
Есть даже такие, которые и родились благодаря мне.
Александр Осенко:
А есть уже какая-то статистика по процедуре ЭКО?
Сергей Васильев:
Есть. Женщина с 17-й попытки ЭКО родила ребенка.
Александр Осенко:
Это достойно уважения.
Сергей Васильев:
Достойно.
Сергей Васильев:
Получили популярность как партнерские, так и семейные роды.
Александр Осенко:
Ну вот я бы не пошел. И я не пошел.
Сергей Васильев:
Но я вынужден был идти.
Александр Осенко:
Вы уже свою демографическую программу выполнили.
Сергей Васильев:
Как сказал глава государства, дети и женщины – это святое.
Сергей Васильев:
Не стрелял с детства, сразу скажу.
Александр Осенко:
А молодежь смотрит за границей?
Сергей Васильев:
У нас то, что есть, это космос во всем мире.
Александр Осенко:
Вкуснотень.
Смотрите в это воскресенье, 13 октября, в 10:15 на «РТР-Беларусь».