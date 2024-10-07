Об ЭКО, партнёрских родах и профессии – интервью с Сергеем Васильевым. «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Какое блюдо? Сергей Васильев, директор республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Традиционно белорусское блюдо – ребра на гриле. Александр Осенко:

Акушер-гинеколог мужчина – это, знаете, довольно-таки редко. Сергей Васильев:

Первые роды, они как первая любовь, наверное, не забудутся никогда.

Александр Осенко:

А на улице мамы узнают? Сергей Васильев:

Есть даже такие, которые и родились благодаря мне. Александр Осенко:

А есть уже какая-то статистика по процедуре ЭКО? Сергей Васильев:

Есть. Женщина с 17-й попытки ЭКО родила ребенка. Александр Осенко:

Это достойно уважения. Сергей Васильев:

Достойно.

Сергей Васильев:

Получили популярность как партнерские, так и семейные роды. Александр Осенко:

Ну вот я бы не пошел. И я не пошел. Сергей Васильев:

Но я вынужден был идти. Александр Осенко:

Вы уже свою демографическую программу выполнили. Сергей Васильев:

Как сказал глава государства, дети и женщины – это святое.

Сергей Васильев:

Не стрелял с детства, сразу скажу.

Александр Осенко:

А молодежь смотрит за границей? Сергей Васильев:

У нас то, что есть, это космос во всем мире.