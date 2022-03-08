8 Марта держала в руках не букет, а домкрат. Лучшую автоледи выбрали в Витебске

Новости Беларуси. Праздник для женщин устроили сотрудники витебского ГАИ. 8 Марта решили выбрать самую лучшую автоледи. В конкурсе с говорящим названием «Девушки рулят» приняли участие десятки представительниц прекрасного пола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продемонстрировать мастерство смогли как профессиональные водители, так и любители. На автодроме побывали и наши корреспонденты.

Юлия Ефимова в разгар 8 Марта держит в руках не букет из хрупких цветов, а железный домкрат и разводной ключ. Весенний праздник на импровизированном автодроме встречает впервые. Мужчинам здесь нет места: любая помощь от сильного пола запрещена.

Юлия Ефимова, участница соревнований:

Нет, не обидно. Я привыкла. Приходится и колесо поменять, и масло, и все что угодно. Я думала – ехать, не ехать. И в итоге не пожалела ни капельки, что поехала. Все круто!

Руслан Лосский, директор школы экстремального вождения:

Разные участницы приехали, есть и подготовленные, и неподготовленные. Вот девушка, которая меняла на внедорожнике колесо, было видно, что приехала настроенной на это. Некоторые вообще спонтанно приехали. Кто-то заезжал просто в магазин за цветочками и остался здесь поучаствовать.

Боковая парковка, гонка со стаканом воды на крыше, знание правил дорожного движения. Всего восемь этапов. Каждый под присмотром сотрудников ДПС. Несмотря на праздник 8 Марта и исключительно женский автобатл, поблажек не было никому из участниц.