8 Марта держала в руках не букет, а домкрат. Лучшую автоледи выбрали в Витебске
Новости Беларуси. Праздник для женщин устроили сотрудники витебского ГАИ. 8 Марта решили выбрать самую лучшую автоледи. В конкурсе с говорящим названием «Девушки рулят» приняли участие десятки представительниц прекрасного пола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продемонстрировать мастерство смогли как профессиональные водители, так и любители.
На автодроме побывали и наши корреспонденты.
Юлия Ефимова в разгар 8 Марта держит в руках не букет из хрупких цветов, а железный домкрат и разводной ключ. Весенний праздник на импровизированном автодроме встречает впервые. Мужчинам здесь нет места: любая помощь от сильного пола запрещена.
Юлия Ефимова, участница соревнований:
Нет, не обидно. Я привыкла. Приходится и колесо поменять, и масло, и все что угодно. Я думала – ехать, не ехать. И в итоге не пожалела ни капельки, что поехала. Все круто!
Руслан Лосский, директор школы экстремального вождения:
Разные участницы приехали, есть и подготовленные, и неподготовленные. Вот девушка, которая меняла на внедорожнике колесо, было видно, что приехала настроенной на это. Некоторые вообще спонтанно приехали. Кто-то заезжал просто в магазин за цветочками и остался здесь поучаствовать.
Боковая парковка, гонка со стаканом воды на крыше, знание правил дорожного движения. Всего восемь этапов. Каждый под присмотром сотрудников ДПС. Несмотря на праздник 8 Марта и исключительно женский автобатл, поблажек не было никому из участниц.
Надежда Касперович, официальный представитель УГАИ УВД Витебского облисполкома:
Девушки-водители у нас более дисциплинированы. Они более ответственные, они более аккуратные и осознанно относятся к безопасности на дорогах. Сегодня мы проводим этот конкурс для того, чтобы доказать, что они у нас не только ответственные, но и владеют профессиональным мастерством как водители и водят автомобили ничем не хуже, чем мужчины.