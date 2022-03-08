Алёна Родовская: высота культуры определяется отношением к женщине, а с этим в нашей стране всё в порядке

Новости Беларуси. На тему роли женщины в современном обществе в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает Алена Родовская.
Рубрика «ЗаДело».
Новости Беларуси. На тему роли женщины в современном обществе в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает Алена Родовская.
Рубрика «ЗаДело».
Алена Родовская, СТВ:
8 Марта – это день, когда делают комплименты, дарят цветы и великое предназначение быть женщиной ощущает каждая из нас. А я не чувствую себя на особом счету только потому, что я женщина: работать, убирать, стирать, гладить рубашки мужу – это все неизменная часть моей жизни. Да, я искренне считаю, что мы, женщины, должны рожать детей, растить их достойными гражданами страны, дать им образование, работать и, как всегда, успевать и бизнес или карьеру строить, и дом в чистоте держать. Да, мы все успеваем. Неважно, кто ты по профессии и сколько зарабатываешь. Быть ухоженной, аккуратной и образованной – вот что такое современная белорусская женщина. И неважно, насколько каждая из нас публичная личность. Мы все есть в социальных сетях. Мир телевидения, например, не изменил мою реальную жизнь, Instagram и светская жизнь – туда же.
Время ханжества, демонстрации роскоши закончилось, сейчас время искренности и открытости. Фотография домашних драников гораздо ценнее, чем элитный салат в ресторане. Нам сегодня нужна ревизия понятия «элита». Сейчас объясню, что изменилось. Наша белорусская элита – это умная и образованная часть общества, потому что она воспитывается сейчас в армии – и молодые парни, и офицеры. Наша элита – это состав приглашенных на Совбезе у Президента, в вузах – лауреаты и стипендиаты. Вот это белорусская элита. Делать лучше то, что от нас зависит в реальной жизни хоть в какой-то мере.
В соцсетях психологи раздают советы, как снять тревожность и чувство вины. У меня вопрос: зачем публично распинаться по поводу событий, которые никак и никоим образом не зависят от вашей реакции в Сети? Покажите лучше, что полезного вы сделали для страны, как отработали день.
Вот, например, санкции, уже в который раз введенные на нашу страну, разве вы их ощущаете? А они болезненны и могли бы сокрушить экономику любого государства.
Но! Не Президент ли говорил: надо наращивать собственное производство, обеспечить страну продовольствием, то, что можем производить сами, производим, остальное купим. Много ругали его за то, что не пустил IKEA в Беларусь, зато наши белорусские мебельные фабрики сегодня знают все.
Все возвращается к земле, которая веками как кормила, так и будет кормить человечество. Европа множит санкции в тех тонких местах, где находятся интересы Китая. Какой смысл в блокировке товаров категории «люкс»? Русского человека невозможно обмануть – насмешили, они придумают столько идей, что это вы еще останетесь у разбитого корыта. Одного Китая хватит, чтобы компенсировать импорт псевдо Gucci, Chanel и Prada.
У нас доллар уже выше 3 рублей – это, конечно, неприятно. Но газ по 3 000 – не менее тяжело для Европы. Впрочем, как и нефть по 200 долларов, что, вероятно, не за горами.
Развязать экономическую войну отнюдь не значит победить в ней. Может, вы миллионер, а я нет. Самый жесткий скачок курса в ту или иную сторону увеличивает или уменьшает мою зарплату в лучшем случае на пару магазинных чеков. Думаю, таких большинство. То же самое относится и к закрытию магазинов одежды и бытовой техники. На мне прекрасное платье белорусских дизайнеров.
И сегодня, в Международный женский день, обращаюсь к вам, мужчины. Понимаете, почему мы, женщины, так радуемся 8 Марта? Потому что весна, потому что в этот день вы дарите цветы, даже если они и куплены на последние деньги. И мы, получая это, знаем: не это главное, главное, что вы наши защитники. В этот сложный для страны период показываете всю свою нежность, которая скрывается в ваших суровых лицах. Вот и все. Высота культуры определяется отношением к женщине – сказал однажды Максим Горький. А с этим в нашей стране все в порядке. Вот такие мы.