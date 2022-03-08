Алёна Родовская: высота культуры определяется отношением к женщине, а с этим в нашей стране всё в порядке

Алена Родовская, СТВ:

8 Марта – это день, когда делают комплименты, дарят цветы и великое предназначение быть женщиной ощущает каждая из нас. А я не чувствую себя на особом счету только потому, что я женщина: работать, убирать, стирать, гладить рубашки мужу – это все неизменная часть моей жизни. Да, я искренне считаю, что мы, женщины, должны рожать детей, растить их достойными гражданами страны, дать им образование, работать и, как всегда, успевать и бизнес или карьеру строить, и дом в чистоте держать. Да, мы все успеваем. Неважно, кто ты по профессии и сколько зарабатываешь. Быть ухоженной, аккуратной и образованной – вот что такое современная белорусская женщина. И неважно, насколько каждая из нас публичная личность. Мы все есть в социальных сетях. Мир телевидения, например, не изменил мою реальную жизнь, Instagram и светская жизнь – туда же.

Время ханжества, демонстрации роскоши закончилось, сейчас время искренности и открытости. Фотография домашних драников гораздо ценнее, чем элитный салат в ресторане. Нам сегодня нужна ревизия понятия «элита». Сейчас объясню, что изменилось. Наша белорусская элита – это умная и образованная часть общества, потому что она воспитывается сейчас в армии – и молодые парни, и офицеры. Наша элита – это состав приглашенных на Совбезе у Президента, в вузах – лауреаты и стипендиаты. Вот это белорусская элита. Делать лучше то, что от нас зависит в реальной жизни хоть в какой-то мере.

В соцсетях психологи раздают советы, как снять тревожность и чувство вины. У меня вопрос: зачем публично распинаться по поводу событий, которые никак и никоим образом не зависят от вашей реакции в Сети? Покажите лучше, что полезного вы сделали для страны, как отработали день.

Вот, например, санкции, уже в который раз введенные на нашу страну, разве вы их ощущаете? А они болезненны и могли бы сокрушить экономику любого государства.