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«Президенту большое, огромное спасибо!» Как поздравили с 8 Марта украинок и их детей, которые находятся в белорусском санатории

08 марта 2022 14:09
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Новости Беларуси. Подарки к 8 Марта от Президента Беларуси получили сегодня и украинские беженцы – женщины и их дети, которые находятся в здравнице в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказывают всестороннюю помощь – одежда, питание, решаются вопросы выделения жилья, предоставления работы.

«Президенту большое, огромное спасибо!» Как поздравили с 8 Марта украинок и их детей, которые находятся в белорусском санатории-1

Мира, добра, чтобы всегда было чистое небо и вы никогда больше этого не знали.

В гомельском санатории украинки с детьми находятся уже неделю – спасались от происходящих в их стране событий и искали безопасное место. Поздравлений в этот день не ждали.

«Президенту большое, огромное спасибо!» Как поздравили с 8 Марта украинок и их детей, которые находятся в белорусском санатории-4

Но оставить без цветов и теплых слов их невозможно. Не только от неравнодушных к чужому горю белорусов, но и персонально от Президента.

Сладости от главы государства вручил помощник Президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук (подробнее здесь).

«Президенту большое, огромное спасибо!» Как поздравили с 8 Марта украинок и их детей, которые находятся в белорусском санатории-7

Мать четверых детей Елена Халюк рассказывает, что белорусы хорошо встретили их семью и обеспечили всем необходимым. Сейчас женщина переживает только за мужа, который находится в Киеве. Для себя Елена приняла решение – с детьми остается в Беларуси.

«Президенту большое, огромное спасибо!» Как поздравили с 8 Марта украинок и их детей, которые находятся в белорусском санатории-10

«Работу и жилье нам там дадут». Беженка из Украины рассказывает, как им помогают устроиться в Беларуси.

Схожие планы и у Ирины Губской, которая приехала в Беларусь с двумя детьми. Еще одна дочь остается в Украине – выходит на связь, но добраться до границы пока не может.

«Президенту большое, огромное спасибо!» Как поздравили с 8 Марта украинок и их детей, которые находятся в белорусском санатории-13

В целом с момента приезда в Беларусь эмоциональное состояние украинцев изменилось к лучшему – на лицах женщин появились улыбки, дети искренне радуются подаркам.

«Президенту большое, огромное спасибо!» Как поздравили с 8 Марта украинок и их детей, которые находятся в белорусском санатории-16

Елена Халюк, многодетная мать (Украина):
Детки веселые, бегают, играют. Президенту большое, огромное спасибо!

«Президенту большое, огромное спасибо!» Как поздравили с 8 Марта украинок и их детей, которые находятся в белорусском санатории-19

Украинским семьям оказывают всю необходимую помощь – доставили одежду и вещи, организовали питание. Сейчас решают вопросы с жильем и работой. Важно, чтобы люди знали: они могут рассчитывать на поддержку. В беде их белорусы не бросят.

# Беженцы # общество # Николай Рогащук # Александр Лукашенко # Елена Халюк # Ирина Губская # Фотофакт

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