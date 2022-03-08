«Президенту большое, огромное спасибо!» Как поздравили с 8 Марта украинок и их детей, которые находятся в белорусском санатории

Новости Беларуси. Подарки к 8 Марта от Президента Беларуси получили сегодня и украинские беженцы – женщины и их дети, которые находятся в здравнице в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им оказывают всестороннюю помощь – одежда, питание, решаются вопросы выделения жилья, предоставления работы.

Мира, добра, чтобы всегда было чистое небо и вы никогда больше этого не знали.

В гомельском санатории украинки с детьми находятся уже неделю – спасались от происходящих в их стране событий и искали безопасное место. Поздравлений в этот день не ждали.