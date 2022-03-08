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«Каждое 8 Марта встречаю в забеге». Фестиваль закаливания состоялся в Минске. Посмотрите, как это было

08 марта 2022 15:22
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Новости Беларуси. 8 марта в Минске состоялся уже традиционный фестиваль закаливания. К этому дню его формат чуть изменили: на финише спортивных красавиц ждал настоящий сюрприз – прохладный душ, чтобы укрепить дух и тело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждое 8 Марта встречаю в забеге». Фестиваль закаливания состоялся в Минске. Посмотрите, как это было-1

«Каждое 8 Марта встречаю в забеге». Фестиваль закаливания состоялся в Минске. Посмотрите, как это было-3

Супер праздник! Я каждое 8 Марта встречаю в забеге, каждый год. Это в моей жизни самый счастливый праздник получается. 8 Марта самый лучший, который был на забеге.

Я сегодня в образе зебры. Желаю всем людям на планете, чтобы у всех были только белые полосы, а черной была наша плодородная земля. Я символ сегодня счастья и плодородия.

«Каждое 8 Марта встречаю в забеге». Фестиваль закаливания состоялся в Минске. Посмотрите, как это было-6

«Каждое 8 Марта встречаю в забеге». Фестиваль закаливания состоялся в Минске. Посмотрите, как это было-8

На «ЗакалФест» я приехала первый раз, и первый раз в жизни я разделась. Я приехала из города Гомеля. Хочу всех женщин поздравить с 8 Марта, пожелать здоровья, любви, удачи, благополучия и всего-всего хорошего.

«Каждое 8 Марта встречаю в забеге». Фестиваль закаливания состоялся в Минске. Посмотрите, как это было-11

Кроме холодного душа из брандспойта, можно было окунуться и в Свислочи. Решаются на это не все – ждут более теплой погоды. Не забывают на забеге и про безопасность. На празднике не покидали свой пост и спасательные службы.

«Каждое 8 Марта встречаю в забеге». Фестиваль закаливания состоялся в Минске. Посмотрите, как это было-14

К воде холодной, ледяной можно привыкнуть. Более того, это очень полезно: когда человек погружается в ледяную воду на несколько секунд, то внутри организма температура повышается до максимально высокого градуса, порядка 40, и при этом в случае, если в организме присутствуют болезнетворные бактерии, они тут же гибнут. То есть оздоровляющий, общеукрепляющий фактор.

«Каждое 8 Марта встречаю в забеге». Фестиваль закаливания состоялся в Минске. Посмотрите, как это было-17

Эмоции сугубо положительные, потому что солнышко светит. Праздничный женский день. Распогодилось, и все стало очень замечательно.

«Каждое 8 Марта встречаю в забеге». Фестиваль закаливания состоялся в Минске. Посмотрите, как это было-20

Эмоции зашкаливают! Всех девушек с праздником, здоровья вам, счастья, любви. Всем-всем!

«Каждое 8 Марта встречаю в забеге». Фестиваль закаливания состоялся в Минске. Посмотрите, как это было-23

К слову, на финише всех девушек ждал горячий чай, угощения, и теплые слова поздравлений. А «ЗакалФест» продолжает оставаться оригинальным способом встретить праздник и провести его с пользой не только для настроения, но и для здоровья.

# Спортивные соревнования # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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