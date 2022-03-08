«Каждое 8 Марта встречаю в забеге». Фестиваль закаливания состоялся в Минске. Посмотрите, как это было

Новости Беларуси. 8 марта в Минске состоялся уже традиционный фестиваль закаливания. К этому дню его формат чуть изменили: на финише спортивных красавиц ждал настоящий сюрприз – прохладный душ, чтобы укрепить дух и тело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Супер праздник! Я каждое 8 Марта встречаю в забеге, каждый год. Это в моей жизни самый счастливый праздник получается. 8 Марта самый лучший, который был на забеге. Я сегодня в образе зебры. Желаю всем людям на планете, чтобы у всех были только белые полосы, а черной была наша плодородная земля. Я символ сегодня счастья и плодородия.

На «ЗакалФест» я приехала первый раз, и первый раз в жизни я разделась. Я приехала из города Гомеля. Хочу всех женщин поздравить с 8 Марта, пожелать здоровья, любви, удачи, благополучия и всего-всего хорошего.

Кроме холодного душа из брандспойта, можно было окунуться и в Свислочи. Решаются на это не все – ждут более теплой погоды. Не забывают на забеге и про безопасность. На празднике не покидали свой пост и спасательные службы.

К воде холодной, ледяной можно привыкнуть. Более того, это очень полезно: когда человек погружается в ледяную воду на несколько секунд, то внутри организма температура повышается до максимально высокого градуса, порядка 40, и при этом в случае, если в организме присутствуют болезнетворные бактерии, они тут же гибнут. То есть оздоровляющий, общеукрепляющий фактор.

Эмоции сугубо положительные, потому что солнышко светит. Праздничный женский день. Распогодилось, и все стало очень замечательно.

Эмоции зашкаливают! Всех девушек с праздником, здоровья вам, счастья, любви. Всем-всем!