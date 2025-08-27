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Новости по тегу #Надежда Касперович

По всей Беларуси проходит акция ГАИ «Внимание – дети!»
27 августа 2025 06:57

По всей Беларуси проходит акция ГАИ «Внимание – дети!»

Пора миграции диких животных – что нужно знать, чтобы предотвратить страшные ДТП?
01 июня 2025 17:13

Пора миграции диких животных – что нужно знать, чтобы предотвратить страшные ДТП?

Сезон ушибов набирает обороты. Почему важно соблюдать «самокатный этикет», даже если вы не за рулём?
13 апреля 2023 17:10

Сезон ушибов набирает обороты. Почему важно соблюдать «самокатный этикет», даже если вы не за рулём?

Более 500 ДТП, 3 из них – со смертельным исходом. Непогода в Беларуси стала причиной многочисленных аварий
28 ноября 2022 16:55

Более 500 ДТП, 3 из них – со смертельным исходом. Непогода в Беларуси стала причиной многочисленных аварий

Знают ли белорусы новые правила дорожного движения? Спросили у водителей, и вот что выяснилось
27 октября 2022 11:57

Знают ли белорусы новые правила дорожного движения? Спросили у водителей, и вот что выяснилось

Переход хорошо освещается ночью. Витебские госавтоинспекторы разработали проекционную дорожную разметку
17 августа 2022 13:06

Переход хорошо освещается ночью. Витебские госавтоинспекторы разработали проекционную дорожную разметку

В Полоцке автомобиль сбил маму и двоих детей, которые шли по тротуару. Авария попала на видео
23 марта 2022 07:46

В Полоцке автомобиль сбил маму и двоих детей, которые шли по тротуару. Авария попала на видео

8 Марта держала в руках не букет, а домкрат. Лучшую автоледи выбрали в Витебске
08 марта 2022 18:36

8 Марта держала в руках не букет, а домкрат. Лучшую автоледи выбрали в Витебске

Житель Новополоцка осуждён за жестокое обращение со своей собакой. Мужчина душил и избивал пса
08 декабря 2021 07:19

Житель Новополоцка осуждён за жестокое обращение со своей собакой. Мужчина душил и избивал пса

«Нести знамя достойно»: около 400 выпускников Академии МВД получили офицерское звание
28 июня 2018 11:42

«Нести знамя достойно»: около 400 выпускников Академии МВД получили офицерское звание

XVI Международный конкурс ораторского мастерства «Цицероний-2016» прошел на базе Академии МВД
08 июня 2016 07:44

XVI Международный конкурс ораторского мастерства «Цицероний-2016» прошел на базе Академии МВД