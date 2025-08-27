Новости по тегу #Надежда Касперович

По 5 сентября в дневное время весь транспорт должен передвигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.
Согласно статистике, за первый квартал 2025 года в Беларуси произошло 720 таких аварий. В них было травмировано, смертельно травмировано 735 животных. А еще три года назад, например, таких ДТП было в 2,5 раза меньше.
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