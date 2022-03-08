«Не надо на суеверия смотреть». Вот несколько советов, как выбрать букет

Новости Беларуси. 8 Марта для мужчин – еще один повод сделать приятное своим любимым женщинам. Традиционный ажиотаж на цветочных рынках, очереди начинаются еще до открытия. И так сегодня по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 8 Марта для мужчин – еще один повод сделать приятное своим любимым женщинам. Традиционный ажиотаж на цветочных рынках, очереди начинаются еще до открытия. И так сегодня по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Светлана, продавец:
Конечно, актуальные цветы – это тюльпаны, потому что они отражают весну. Ну и для красивых женщин цветы разного направления: кто-то желтые, кто-то белые – разные. Лучше брать то, что душе приятно. Между прочим желтые последние остались. Вот видите, суеверия. Не надо на суеверия смотреть.
Мы с сыном выбрали жене и матери в подарок на 8 Марта. Так как они у нас очень любят весенние цветы, идет весна, поэтому будем поздравлять.
Тюльпаны, мимозы, цветы в горшках. Продавцы подготовились основательно, чтобы в Международный женский день ни одна дама не осталась без букета.
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