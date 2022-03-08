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«Не надо на суеверия смотреть». Вот несколько советов, как выбрать букет

08 марта 2022 18:26
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Новости Беларуси. 8 Марта для мужчин – еще один повод сделать приятное своим любимым женщинам. Традиционный ажиотаж на цветочных рынках, очереди начинаются еще до открытия. И так сегодня по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не надо на суеверия смотреть». Вот несколько советов, как выбрать букет-1

Светлана, продавец: 
Конечно, актуальные цветы это тюльпаны, потому что они отражают весну. Ну и для красивых женщин цветы разного направления: кто-то желтые, кто-то белые разные. Лучше брать то, что душе приятно. Между прочим желтые последние остались. Вот видите, суеверия. Не надо на суеверия смотреть.

«Не надо на суеверия смотреть». Вот несколько советов, как выбрать букет-4

Мы с сыном выбрали жене и матери в подарок на 8 Марта. Так как они у нас очень любят весенние цветы, идет весна, поэтому будем поздравлять.

«Не надо на суеверия смотреть». Вот несколько советов, как выбрать букет-7

Тюльпаны, мимозы, цветы в горшках. Продавцы подготовились основательно, чтобы в Международный женский день ни одна дама не осталась без букета.

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# 8 Марта # общество # Виктор Пралич # Фотофакт

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