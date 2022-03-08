Григорий Азарёнок: 8 Марта следует напомнить, что всегда выручали и спасали нашу цивилизацию женщины

Новости Беларуси. Возвращаясь к роли женщин в поддержании мира на любой земле и в каждой стране. Как отметил в поздравлении с 8 Марта Президент, именно они сохраняют и передают новым поколениям важнейшие ценности и традиции. А роль женщин в истории и политике Беларуси поистине спасительная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На эту тему размышляет Григорий Азаренок в своей рубрике «Тайные пружины политики 2.0». К слову, видеохостинг YouTube заблокировал его авторский канал (видимо, в рамках принципов свободы слова). Все материалы можно сейчас найти в Telegram-канале «Азаренок. СТВ».

Григорий Азаренок, СТВ:

Выпуск внеплановый, празднично-политический. Все сейчас об одном – о новом глобальном противостоянии. Но в этот день следует напомнить, что всегда выручали и спасали нашу цивилизацию женщины. Евфросиния Полоцкая просветила Беларусь, Анастасия Слуцкая билась до последнего с ордами захватчиков и защитила веру нашу, Даша Севастопольская стала первой сестрой милосердия, утешала и лечила воинов на поле боя. 309 гитлеровских выродков сняла со своей снайперской винтовки Людмила Павличенко, в лицо фашистским выродкам из петли Зоя Космодемьянская кричала: «Сталин придет», а на советских танках и самолетах писали «За Зину Туснолобову» – это о нашей полочанке, которая более 300 солдат с поля боя вынесла и делала это даже без рук и ног. Наша Валентина Терешкова – просто космос. Крестила на границе ляхов и их оружие крестом матушка Гавриила, и отступили они. А женский форум в 2020-м сдул с минских улиц ведьм визжащих. С праздником, дорогие женщины! Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». И расскажу я вам сегодня притчу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы родные славянские народы, выходцы из одной... Наши корни из глубины веков. И это надо сберечь, чего бы ни стоило нам. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи – основа общей безопасности и выживания. Как бы кому-то ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем. Григорий Азаренок:

Жили три сестры. Старшая, средняя и младшая. Прекрасные, сильные, могучие. Не описать их красоту. Владели они одной шестою частью суши. Трудолюбивые, певучие, все решали они по любви и справедливости. Много сильных мужчин полегло, чтобы жили они в мире и согласии. Но наступило темное время. Пришел горбатый колдун с меткой на лбу и стал каждой из них нашептывать. Средней он говорил – тебя старшая не любит, не уважает, забирает все у тебя, а если бы не она, ты была бы в сотни раз богаче, все женихи мира пришли бы просить твоей руки. А старшей говорил: посмотри, ты столько работаешь, а они у тебя нахлебницы. Выгоняй их из дома и живи одна в свое удовольствие. А младшей ничего не говорил, видел, что сама она ни за что из дома милого не уйдет, и выгнал ее, пока другие сестры не видели.

Григорий Азаренок:

И вот разошлись они в ссоре. Думали, порознь им лучше будет. Но горбатый меченый колдун был всего лишь марионеткой у чудовища, обитающего на дне океана. Подонка. Подонок этот ненавидел сестер всегда, они мешали ему властвовать во всем мире. И вот послал этот подонок к старшей сестре воров и разбойников. Обобрали они ее: все – и еду, и украшения, и богатства, трудами великими собранные. А ее привязали, истязали, били и мучили, и наслаждались, что, некогда могучая, не встанет она с колен больше никогда. А к средней подонок послал лунных волков с рунами и молниями на груди. Тех, кого три сестры 70 лет назад победили в их собственном логове. Да не всех, видимо, победили. И стали эти волки грызть среднюю, истязать и мучить. Хотели они, чтобы сама она стала злобною волчицей, чтобы завыла на Луну, наточила клыки и бросилась грызть некогда любимую старшую сестру. Григорий Азаренок:

А к младшей, самой бедной, самой тихой, самой скромной, послал подводный подонок тех, кто мечтал о ней давно. Гиен своих – ляхов спесивых. Хотели они сестру младшую обобрать, связать и к себе в логово утащить. Да вот с этой сестрой не получилось у них. Прекрасный молодец, сильный, могучий, добрый и справедливый заступился за нее. Прогнал всех гиен и прочих слуг подонка морского, заслонил собой, обогрел, обул, накормил, и сейчас самая прекрасная и счастливая она из трех сестер. Много раз чудище посылало своих гадов болотных украсть прекрасную девушку. Да всегда добрый молодец выходил на бой, бил нечисть и прогонял восвояси. И пришла она к старшей, ворами и разбойниками, лиходеями лютыми грабимой, и сказала: буду с тобой, и победим мы непременно. Злобно шипели на нее лиходеи и воры, но ничего сделать не могли, так сестры друг друга любили. А потом и воры те поизвелись.