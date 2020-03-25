«Разрисовали стрелочками пути движения детей». Минчане создали у себя во дворе экотропу

Минчане все чаще выходят с инициативой облагородить свой двор. Что больше всего впечатляет, рассказываем в программе «Большой город».
Минчане все чаще выходят с инициативой облагородить свой двор. Что больше всего впечатляет, рассказываем в программе «Большой город».
Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Во дворе сделали жители экологическую тропу. То есть декоративно выложили плитку, разрисовали стрелочками пути движения детей, сделали беседку, сделали озеленённую площадку. Вот такое благоустройство есть у нас в Минске.