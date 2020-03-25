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«Разрисовали стрелочками пути движения детей». Минчане создали у себя во дворе экотропу

25 марта 2020 14:28
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Минчане все чаще выходят с инициативой облагородить свой двор. Что больше всего впечатляет, рассказываем в программе «Большой город».

«Разрисовали стрелочками пути движения детей». Минчане создали у себя во дворе экотропу-1

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Во дворе сделали жители экологическую тропу. То есть декоративно выложили плитку, разрисовали стрелочками пути движения детей, сделали беседку, сделали озеленённую площадку. Вот такое благоустройство есть у нас в Минске.

# Озеленение # общество # Екатерина Забенько # Анастасия Воробьева

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