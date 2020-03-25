«Разрисовали стрелочками пути движения детей». Минчане создали у себя во дворе экотропу

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Во дворе сделали жители экологическую тропу. То есть декоративно выложили плитку, разрисовали стрелочками пути движения детей, сделали беседку, сделали озеленённую площадку. Вот такое благоустройство есть у нас в Минске.