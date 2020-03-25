«Белнефтехим» о Malanka: «До 300 тысяч сможет в сутки обеспечивать система заправочных станций»

Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:

Сейчас сеть электрозаправочных станций Malanka запущена. Она предполагает ещё 640. То есть у нас на сегодняшний день 350 уже единиц есть, и ещё 640. То есть по сути дела – это в ближайшие несколько лет всё будет построено и выставлено.

Но то, что нужно уже проектировать жизнь с учётом электротранспорта, потому что если будет стоять одна-две станции, а в доме будут жить, допустим, хотя бы несколько десятков семей, имеющих электротранспорт, то на сегодняшний момент мы будем иметь проблему, как им заправляться.

Поэтому мы пока, исходя из того, что по плотности брать – полтора автомобиля, в среднем, на заправочную станцию имеем. Но перспектива – это уже, по-моему, до 300 тысяч сможет в сутки обеспечивать система заправочных станций. Это вот в ближайшие несколько лет. То есть 2025-2030 год.

Почему белорусы не спешат пересаживаться на электроавтомобили? Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический?

Смотрите 25 марта в 20.30 на СТВ.