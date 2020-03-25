Упрощение визового режима, создание сети опорных больниц. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на весенней сессии?

Новости Беларуси. Упрощение визового режима с Европейским союзом, расширение деятельности третейских судов, создание сети опорных больниц. На весенней сессии парламентарии рассмотрят 62 законопроекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 из них уже приняты в первом чтении Палатой представителей. Так позаботились сенаторы о социальной сфере.

С учетом реалий в новом парламентском сезоне немало идей по совершенствованию системы здравоохранения. Качество оказания медицинской помощи – в приоритете.

Планируют развивать сеть опорных больниц и оснастить их всем необходимым, чтобы за сложными операциями из регионов не нужно было отправляться в столицу. Кроме того, белорусским клиникам дадут несколько лет на аккредитацию. А регистрацию некоторых лекарств и их ввоз в нашу страну упростят.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В качестве примера такой перспективной опорной больницы можно привести Островецкую центральную районную больницу, которая введена в декабре 2019 года. И я думаю, в этом году она уже откроется на полную мощность. Это современное мирового уровня медицинское учреждение, оснащённое всем необходимым медицинским оборудованием, квалифицированным персоналом, и помощь будет оказываться не только жителям Гродненской области, но и прилегающим районам. В Гродненской области будет пять таких больниц.

Законотворцы предлагают ратифицировать соглашения с ЕС по визам. Планируется, что получить их будет проще, а стоимость снизится до 35 евро. Среди законодательных инициатив также активное использование звуко- и видеоматериалов на судебных заседаниях. А вот нотариусы будут нести гражданскую ответственность и обязательно страховать свою работу. Расширится деятельность третейских судов. Реанимировать их поможет упрощение регистрации.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В качестве одной из новаций проекта закона, который внесен, допускается возможность не самого третейского суда, а именно даже судьи подавать в Минюст, управление юстиции облисполкома, горисполкома соответствующую информацию для внесения в реестр и где-то автономно осуществлять правосудие. Это действительно очень серьёзный посыл и шаг вперёд, что третьи лица также могут активно интегрироваться в процесс по разрешению спора, но при наличии единогласия всех сторон конфликта.